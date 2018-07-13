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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.07.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Tissue World Istanbul 2018 Konferansı başlıyor

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Tissue World Istanbul 2018 Konferansı başlıyor

Temizlik kağıdında Doğu Avrupa, Rusya, BDT, Orta Doğu, Asya ve Afrika’nın buluşma noktası Tissue World Istanbul, 4-6 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Fuar ile paralel olarak düzenlenen Tissue World Istanbul 2018 Konferansı, ulusal ve uluslararası arenadan, alanında uzman konuşmacıları ile endüstrinin geleceğine ışık tutacak.

65 ülkeden 75’in üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı marka, 2200 üzerinde ziyaretçi Tissue World İstanbul’da bir araya geliyor. Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden UBM, temizlik kâğıdı sektörünün uluslararası temsilcileri için bu yıl 3. kez Tissue World Istanbul’un kapılarını aralıyor. Fuar ile eşzamanlı olarak Tissue World Istanbul 2018 Konferansı da 4 – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’de Temizlik Kağıdı Sektörünün Dinamikleri ve Yeni Pazarlar temasıyla düzenlenen konferansta iş geliştirme ve yeni fırsatları değerlendirme odağıyla yenilikçi fikir ve öneriler paylaşılacak. 

Bu yıl konferans 3 gün boyunca 3 temel üzerinde inşa ediliyor. 4 Eylül 2018 günü başlayacak konferansın ilk günü, “Sektör Liderleri Sempozyumu” olarak belirlendi. Bu bölümde yöneticiler, fikir önderleri ve karar vericilerden oluşan konuşmacılar, temizlik kâğıdı endüstrisi kapsamında Türkiye’nin jeopolitik ve ekonomik konumuna dair öngörü ve fikirlerini paylaşacak. Yeni pazarlar ve Batı Afrika’daki yeni iş fırsatları, tüketici trendleri ve ürün inovasyonlarına dair sunumlar konferansın ilk gününü şekillendirecek. Günün konuşmacıları arasında Garanti Bankası Başekonomist Yardımcısı Seda Güler Mert, Bkay Tissue Yöneticisi Bodo Kottwitz, Invest in Africa Ghana Ülke Yöneticisi Clarence Nartey, Pöyry Management Consulting Yöneticileri Pirkko Petäjä ve Mikko Helin, Euromonitor Analisti Mike Kruiniger ile Hayat Kimya, Eczcıbaşı Tüketim Ürünleri ve Aktül Kağıt yöneticileri bulunuyor. 

Konferansın ikinci gününde ise “Teknik Oturumlar” gerçekleştirilecek. Bu bölümde fiber, enzimatik uygulamalar, teknik gelişmeler, Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği gibi sektörü ileriye taşıyacak yenilikler masaya yatırılacak. Hayat Kimya Converting Üretim ve Teknoloji Geliştirme Grup Müdürü Şahin Civelek, Fabio Perini Pazarlama Müdürü Enrico Zino, Andritz TIAC Hava ve Enerji Sistemleri Direktörü Klaus Gissing, Bertec Benke Gmbh Gıda ve Humidite Bölümleri Direktörü Lutz Reiprich, Valmet EMEA Satış Direktörü Blörn Magnus, GloCell Oy CEO’su Jarmo Kahala, Repulpase EDT Ürün Yöneticisi Jeff Campey, Tissue Pack Innovation Lab Dönüşüm Ekonomileri ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Yönetici Ortağı Dr. Ronalds Gonzales ve Henkel Türkiye Endüstriyel Yapıştırıcı - Kişisel Hijyen Teknik Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Sevcan Ayaksız Öztürk, konferans katılımcılarına yeni nesil yöntemlerle tanışma ve bu alandaki bilgilerini en güncel veri ve deneyimlerle zenginleştirme fırsatı sunacak. Her iki günde de oturum moderatörlüğünü Pryor Roberts Communications Yönetici Ortağı Jonathan Roberts üstlenecek.

 

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