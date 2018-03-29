Tiryaki Agro’ya 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
Gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren Tiryaki Agro, uluslararası piyasalardan toplam 230 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi işletme sermayesi finansmanında ve daha önce sağlanan sendikasyonun refinansmanında kullanılacak.
Sendikasyon kredisine ABN Amro ve FMO ile birlikte, EBRD, HSBC, Amsterdam Trade Bank, Coöperatieve Rabobank, Société Genérale, British Arab Commercial Bank, Credit Suiesse ve Gazprombank katıldı
Söz konusu kredi farklı para birimlerinde 3 yıl vadeli temin edildi.
Açıklamada yer alan bilgiye göre; bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştiren Tiryaki Agro'nun 80'den fazla ülkeye ihracatı bulunuyor.
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