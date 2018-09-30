Timuray şampiyonlar listesinde
VODAFONE Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, Financial Times’ın “HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018” Dünya Kadın Liderler Listesi’ne seçildi.
Timuray, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı listede 20. sırada yer aldı. Vodafone Grubu içinde “Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi”ne liderlik eden Serpil Timuray, kadınların iş dünyasına katılımını artırmak ve kariyerlerinde yükselmelerini desteklemek üzere global programlar geliştiriyor. Vodafone Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde kadınların iş hayatına dahiliyetini arttırmak üzere çalışan bu Komite’nin başlattığı uluslararası programlar arasında, kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı veren “Özel Doğum İzni” politikası öne çıkıyor.
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