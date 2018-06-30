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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hürriyet.com.tr/Ekonomi
30.06.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

TİM'in yeni başkanı belli oldu

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TİM'in yeni başkanı belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bugün yapılan seçiminde İsmail Gülle 149 oyla başkan olarak seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bugünkü 25'inci Olağan Genel Kurul'unda yeni başkanını seçti. Başkanlık için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarıştığı seçimde en fazla oyu alan İsmail Gülle, ihracatçıların yeni başkanı oldu. Gülle 149, Tahsin Öztiryaki 140 ve Oğuz Satıcı 109 oy aldı.

Gülle, başkan adaylığını açıklarken “Öncelikle hedefimiz ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak. Ayrıca ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak bir Türkiye hedefimiz var. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacağız, sorunları çözen ve vizyon oluşturan insan kaynağı ile geleceğe doğru yürüyeceğiz. İhracatçının gücüyle yaratılan ne varsa ihracatçıya misliyle vereceğiz” demişti.

İSMAİL GÜLLE KİMDİR?

1960 yılında Sivas'ta doğan İsmail Gülle, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde ihtisas programını tamamlayan Gülle, halen pamuk ipliği üretimi, örme kumaş imalatı, boya tekstil terbiyesi yapan ve kendi enerjisini kendisi üreten entegre bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor. 2003-2018 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Gülle, aynı zamanda, Sivas İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmekle birlikte, İSO ve İTO üyesi. İngilizce bilen Gülle, evli ve iki çocuk babası.

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