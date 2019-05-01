TİM'den "think-tank" hamlesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM'in sadece ihracat açıklamalarıyla gündeme gelen, ihracat rakamlarını açıklayan bir kurum olmaktan çıkması lazım. TİM'i 'TİMTank' çatısı altında think-tank (düşünce kuruluşu) haline getireceğiz." dedi.

Gülle, TİM tarafından "Türkiye İnovasyon Haftası" öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, inovasyon denince akla gelen kurumun TİM olduğunu aktararak, yeni TİM yönetimiyle birlikte her alanda olduğu gibi İnovasyon Haftası'na da yeni bir soluk getirdiklerini dile getirdi.

TİM olarak İnovasyon Haftası'yla ilgili çok geniş katılımlı bir ortak akıl toplantısı düzenlediklerine işaret eden Gülle, Akademi fikrinin bu toplantılarda ortaya çıktığını anlattı.

Gülle, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin rektörleriyle inovasyon konulu bir toplantı düzenlediklerine işaret ederek, "Türkiye’de inovasyona ilişkin çok önemli bir altyapı var ancak bir koordinasyon eksikliği var. Bu toplantının en önemli çıktısı, inovasyon için bir envanter çalışması oldu. Üniversitelerle iş birliği içerisinde bu iklimi yaratmak için çalışacağız." diye konuştu.

İhracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınma ile olacağına inandıklarını dile getiren Gülle, "Bu nedenle bugüne kadar inovasyona başlığı altındaki tüm faaliyetlerimizi 'TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi' altında topluyoruz. Çünkü; Türkiye’de kimse inovasyon konuşmazken sokaktaki vatandaştan en üst düzey devlet yetkilisine kadar TİM inovasyonu konuşur hale getirdi. Bu çalışmalarımız TİM’de de inovasyon kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI' 2012 YILINDAN BERİ DÜZENLENİYOR"

TİM Başkanı Gülle, uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP3rove Academy iş birliği ile gerçekleştirdikleri Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programına değinerek, "İnovaLig ile şirketlerimiz hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışıyor hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı buluyor." dedi.

TİM çatısı altında Türkiye’nin 72 ilinden 150 üniversitede 2 bin 920 üniversite öğrencisini inovasyon başta olmak üzere entelektüel sermaye, bilgi çağı ekonomisi, girişimcilik gibi konularda özel olarak yetiştiren "İnovaTim" proje olduğunu aktaran Gülle, "İhracatçı birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde artırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, firmaların kurumsal inovasyon sistemlerini tasarlaması ve hayata geçirmesini amaçlıyoruz." bilgisini verdi.

Gülle, Türkiye’nin en yaygın ve geniş kapsamlı girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evi'nin ise 2015 yılında Türkiye’nin farklı köşelerine yayılarak 10 farklı ilde ülkenin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı verdiğini dile getirerek, İnovasyon Haftası'nda amaçlarının; inovasyonun önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları destekleyerek, dünyanın ve ihracatın geleceğinin inovasyona dayalı kalkınmayla gerçekleşeceğini göstermek olduğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de fark oluşturan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek; inovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmaları ile dünya çapında bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Gülle, sanayi ve akademik çevre arasındaki bilgi ağını genişleterek yenilikçi fikirler oluşturmak, dolayısıyla geleceğe yönelik çözümler üreterek Türkiye’nin 2023 vizyonuna giden yolda emin adımlarla ilerlemek istediklerini kaydetti.

Gülle, 2012 yılından bu yana düzenledikleri Türkiye İnovasyon Haftası’nda bugüne kadar 400 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını vurgulayarak, "Farklı yıllarda İrlanda, Hollanda, İsviçre, Finlandiya ve Fransa ülkeleri ile stratejik partnerlik yaparak iki ülkedeki ekosistemi tek bir platformda buluşturduk, olası iş fırsatlarına zemin hazırladık. 2012 yılından itibaren bugüne kadar, 6 yılda; 140 yabancı, 570 yerli olmak üzere toplam 710 konuşmacı, bin 246 adet kurum standı, yaklaşık 400 bin katılımcı, her sene 140 üniversiteden 2 bin İnovaTİM’li öğrenci gönüllü olarak aktif görev aldı." bilgisini verdi.

"TİM İHRACATÇILARIN YANINDA OLUP, İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMELİ"

İsmail Gülle, TİM'in değişmek ve dönüşmek durumunda olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"TİM'in sadece ihracat açıklamalarıyla gündeme gelen, ihracat rakamlarını açıklayan bir kurum olmaktan çıkması lazım. TİM'i 'TİMTank' çatısı altında think-tank (düşünce kuruluşu) haline getireceğiz. Buradan Türkiye'nin de ihtiyacı olan stratejik raporların, bilgilerin, sektörlere hizmet edecek firmaların, dünyayı ve Türkiye'yi analiz edecek bir takım çalışmalar yapması imkanı sağlayacak bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. TİM'i ihracat yapan herkesin kullanabileceği, bilgi edinebileceği bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü TİM bunları sağlamalı. İhtiyaçları olduğu anda TİM onların yanında olup, ihtiyaçlarına cevap vermeli."

"BU KURLARLA İHRACAT ZARAR ETMİYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülle, dolar kuruyla ilgili bir soru üzerine, şu cevabı verdi:

"Daha önce, 'Dolar 5,6 TL'nin altına düşmesin.' demiştik. Arada biraz enflasyon farkını da koyarsak beklentimizin biraz daha üstünde gibi. Benim tek söylediğim şey şu: 'Biz ihracatçıya para kazandıralım'. İhracatçı para kazansın, söylediklerimiz gerçek olsun ki ihracatın para kazandığını gören herkes daha güzel ihracat yapar, daha iyi ihracatçı olur. İşin sonunda para varsa, kar varsa bütün söylemler, motivasyon, hedef her şey gerçekleşir. Ancak işin sonunda zarar varsa bu söylediklerimiz havada kalır. Hep söylüyoruz ihracatta kurun kaç olduğu önemli değil. Bugün bu olur yarın başka bir şey olur. Çünkü yıllardan beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. 3 TL iken de farklı şeyler söylemiyorduk. İster 3 TL, ister 4 TL, ister 5TL, isterse 6 TL olsun ancak ihracatçıya zarar ettirmesin."

Gülle, herkesin şu anda bütün hedefini ihracata yüklediğini kaydederek, oradan para kazanmayı, devlet desteğinin sürmesini istediğini söyledi.

"Şu anda ihracatta para var mı, kar var mı?" şeklindeki bir soru üzerine Gülle, "Bu kurlarla ihracat zarar ediyor desek olmaz. Etmiyor, kar var tabii ki." dedi.

"İHRACATÇI İHTİYACI OLAN HER BİLGİYİ BULABİLECEK"

Gülle, ihracatçılara yönelik hazırladıkları aplikasyondan bahsederek, bütün ihracatçıların telefonlarla girebilecekleri bu uygulamada ihracat yapan kişinin devlet yardımları, pazarlara giriş, fiyat karşılaştırma gibi neye ihtiyacı varsa her şeye ulaşabileceğini söyledi.

Çok özverili ve güzel bir çalışma ortaya çıktığını dile getiren Gülle, bu çalışmanın sektörün yanı sıra bakanlıklarda da heyecan oluşturduğunu vurguladı.

Gülle, "Bu çerçevede biz neden bunu bir think-tank haline getirmiyoruz dedik. Bu şekilde bir pazara gitmek isteyen pazar analizi, ülke hakkındaki sorular, sektörel bilgiler, dünyadaki gelişmeler artık o kadar çok bilgiye ihtiyaç var ki artık bilgi çağındayız. Bilgiyi sonuna kadar kullanmak zorundayız. Bunu yapacaksa da ihracatın Türkiye'deki tek temsilcisi TİM'in yapması lazım. TİM'in bu beklentileri karşılaması lazım." diye konuştu.

TİM'in Türkiye'deki ihracatı artırmak için sadece standart organizasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Gülle, ancak Türkiye'deki beklentilerin ve ihracat hedeflerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Gülle, think-tank'de ihracat konusundaki her sorunun cevabının bulunabileceğini, ülkeler ve üyeler bazında neler yapılabileceğini kaydederek, ellerinde teşvik politikalarını bile yönlendirebilecek argümanların bulunduğunu anlattı.

Uygulamada ihracatçıyı yönlendirecek bilgilerin yer alacağını aktaran Gülle, "Politika, fikir ve bilgi üreten, kamuya, özel sektöre, sanayiciye, çalışana, öğrenciye bilgi verebileceğimiz bir platform oluşturmamız lazım diye düşündük. böyle bir çalışmayı başlatacağız." şeklinde konuştu.

"TURKCELL OLARAK YILLARDIR DESTEK VERİYORUZ"

Toplantıda konuşan Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan da Türkiye İnovasyon Haftası'na Turkcell olarak yılardır destek verdiklerini belirterek, "Çünkü biz 1994 yılında yolculuğumuza GSM operatörü olarak inovasyonla başlamıştık. Aradan geçen 25 yıl içerisinde de odağımızda hep inovasyon vardı ve bundan sonra da hep inovasyon olacak." dedi.



Türkiye’nin Turkcell’i olarak inovasyonun yıkıcı değil, dönüştürücü güç olduğuna inandıklarını ve dünyanın ilk dijital operatörüne dönüşerek bunda ne kadar haklı olduklarını kanıtladıklarını aktaran Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık veri en önemli güç. Verinin ülkemizde kalması, işlenerek yenilikçi servislere dönüştürülmesi bizim önceliğimiz. Bugün uygulamalarımız sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Geliştirdiğimiz teknolojiyle insan hayatını kolaylaştırmalı; eğitim, iş, sağlık ve diğer tüm alanlarda insan kapasitesini artırmaya çalışmalıyız. İnanıyoruz ki bu vizyonla hareket edersek Endüstri 4.0’ın gerçek değerini tüm topluma gösterebilir, geleceğe uzanabiliriz.

Biz entegre teknoloji şirketi dönüşümümüze inovasyondan aldığımız güçle başladık. Yine inovasyon sayesinde öngörülü olmaya ve trendlere göre değişmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. İnovasyona inanan bir şirket olarak yenilikçi fikirler üretip bunları yenilikçi ürünlere dönüştüreceğiz ve Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Yöneticisi olduğum iştirakimiz Turkcell Dijital İş Servisleri ile de ülkemizde sektörlerin dijitalleşmesi, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik çağın gerekliliklerine uyabilmesi için dijital dönüşümlerine yönelik hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."

"TEB OLARAK 7. KEZ STRATEJİK PARTNER OLARAK DESTEK VERİYORUZ"

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise "TEB olarak, kurum kültürümüze işlediğimiz inovasyonun gücüne inanıyor ve inovasyon ekosisteminin her alanında yer alıyoruz." dedi.



Tüm ürün ve hizmetlerini, yeni dönemin ihtiyaçlarını da gözeterek, inovatif çözümlerle geliştirerek, hayata geçirdiklerini aktaran Mendi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye İnovasyon Haftası’na TEB olarak 7. kez stratejik partner olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Biz TEB olarak inovasyonu kurum kültürü haline getirmeyi başarmış bir bankayız. 10 yılı aşkın bir süredir hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla inovasyonu yaygınlaştırmaya ve yenilikçi fikirlere ulaşmaya yönelik önemli adımlar attık. İnovasyonu DNA’mıza işledik, kurum kültürümüz haline getirdik."



Mendi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurum içinde gerçekleştirdiğimiz Hackathon’lardan inovatif düşünmeyi yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediğimiz çok sayıda buluşmaya kadar inovasyonun gündeme gelmesini sağladık. İnovasyona yönelik çalışmalarımızla toplumun inovasyon kültürünü benimsemesine ve ülkenin yeni ekonomik modelinde temel bir yapı olarak görülmesine katkıda bulunuyoruz. Bundan altı yıl önce bankamız bünyesinde ayrı bir departman olarak konumlandırdığımız Girişim Bankacılığı’nı kurduk. Ülke genelinde inovatif fikre sahip girişimcilerimize ulaşmayı hedefledik. Yine TİM ile birlikte Anadolu’da 10 ilde açtığımız TİM-TEB Girişim Evleri ile girişimcilerimize inovatif fikirlerini işe dönüştürmeleri yolunda destek oluyor, yatırımcılarla buluşmalarına katkıda bulunuyoruz."