TİM'den, 'ihracatta sıfır atık seferberliği'
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi”ni, ihracata taşıyor.
TİM Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin yaptığı açıklamada“Bu proje Türkiye’yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması başarılı olacağının işareti” dedi.
Bu yıl hayata geçirilecek “İhracatta Sıfır Atık Seferberliği” projesi, Türkiye ekonomisine sağlayacağı katma değerin yanı sıra, Türkiye ihraç ürünlerinin küresel algısına da önemli bir katkı sağlayacak.
Yıl boyu çeşitli etkinliklerle de kamuoyuyla paylaşılacak projeyi değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu proje Türkiye’yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması başarılı olacağının işareti” dedi.
TİM olarak projeye tam destek vereceklerini kaydeden Başkan Gülle şunları söyledi: “Hedefimiz her sektör için ayrı bir çalışma yapmak ve çıktı atıkların katma değerli üretim için yeniden kullanılması. Bunun için süratli bir şekilde sertifikasyon süreci başlatacağız. Üniversitelerde proje yarışmaları düzenleyeceğiz”
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