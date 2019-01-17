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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.01.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

TİM'den, 'ihracatta sıfır atık seferberliği'

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TİM'den, 'ihracatta sıfır atık seferberliği'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi”ni, ihracata taşıyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin yaptığı açıklamada“Bu proje Türkiye’yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması başarılı olacağının işareti” dedi.

Bu yıl hayata geçirilecek “İhracatta Sıfır Atık Seferberliği” projesi, Türkiye ekonomisine sağlayacağı katma değerin yanı sıra, Türkiye ihraç ürünlerinin küresel algısına da önemli bir katkı sağlayacak.

Yıl boyu çeşitli etkinliklerle de kamuoyuyla paylaşılacak projeyi değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu proje Türkiye’yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması başarılı olacağının işareti” dedi.

TİM olarak projeye tam destek vereceklerini kaydeden Başkan Gülle şunları söyledi: “Hedefimiz her sektör için ayrı bir çalışma yapmak ve çıktı atıkların katma değerli üretim için yeniden kullanılması. Bunun için süratli bir şekilde sertifikasyon süreci başlatacağız. Üniversitelerde proje yarışmaları düzenleyeceğiz”

 

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