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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
20.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TİM ve Türk-İş Samsun’da

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
TİM ve Türk-İş Samsun’da

Türk-İş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’a çıkarma yaptı.

TİM Samsun’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamalarına, İnovaTİM’li öğrenciler ve ihracatçılarla birlikte katıldı. TİM Başkanı Gülle, “19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Ulu Önder Atatürk’ün imzası ile 4 Mart 1937’de kurulan Doğu Vilayetleri Tacir Birlikleri’nin devamı olan TİM, bu mirası gelecek nesillere taşıyacaktır. Güçlü Türkiye, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü insan kıymetleri, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemi vizyonumuzla 2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine çıkaracağız” diye konuştu. Türk-İş ise yayınladığı bildiride şu açıklamaya yaptı: “Kurtuluş meşalesinin 19 Mayıs 1919’da yakılan ilk kıvılcımı bugün de yolumuzu aydınlatmalıdır. Gün Cumhuriyetimize sahip çıkma günüdür. ‘Kıdem tazminatının fona bağlanması’ tartışmalardan işçi rahatsız ve, tedirgindir. İşçilerin talebi çok açık: Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmeli.”

TİM ve Türk-İş Samsun’da

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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