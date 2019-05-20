TİM ve Türk-İş Samsun’da
Türk-İş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’a çıkarma yaptı.
TİM Samsun’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamalarına, İnovaTİM’li öğrenciler ve ihracatçılarla birlikte katıldı. TİM Başkanı Gülle, “19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Ulu Önder Atatürk’ün imzası ile 4 Mart 1937’de kurulan Doğu Vilayetleri Tacir Birlikleri’nin devamı olan TİM, bu mirası gelecek nesillere taşıyacaktır. Güçlü Türkiye, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü insan kıymetleri, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemi vizyonumuzla 2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine çıkaracağız” diye konuştu. Türk-İş ise yayınladığı bildiride şu açıklamaya yaptı: “Kurtuluş meşalesinin 19 Mayıs 1919’da yakılan ilk kıvılcımı bugün de yolumuzu aydınlatmalıdır. Gün Cumhuriyetimize sahip çıkma günüdür. ‘Kıdem tazminatının fona bağlanması’ tartışmalardan işçi rahatsız ve, tedirgindir. İşçilerin talebi çok açık: Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmeli.”
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