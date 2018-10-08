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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
08.10.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

TİM ve TEB Türkiye'nin başarılı girişimcilerini ödüllendiriyor

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TİM ve TEB Türkiye'nin başarılı girişimcilerini ödüllendiriyor

Türkiye’nin Girişimcileri Ödül Töreni 11 Ekim’de gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) açıklamasına göre, TİM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen Girişim Evleri’nin başarılı girişimcileri ödüllendiriliyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlenen "Türkiye’nin Girişimcileri Ödül Töreni" 11 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Geceye girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşları olan kurum ve kuruluşların başkanları, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, girişimciliği merkezine alan üniversitelerin rektörleri, teknokent genel müdürleri, girişimcilikle ilgili çalışmalara odaklanan yerli ve yabancı basın temsilcileri ve köşe yazarları ile kalkınma ajansları genel sekreterleri katılacak.

10 ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri, kapsamlı programları ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürerek Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesine katkıda bulunuyor. Türkiye’nin en kapsamlı ve yaygın girişimcilik ailesi olan TİM-TEB Girişim Evleri, 3 yılda 650’yi aşkın girişimci yetiştirerek ekonomiye kazandırdı.

SÜREKLİ GÜNCELLENEN PROGRAMLARLA, KAPSAMLI EĞİTİM

TİM-TEB Girişim Evleri, yeni kurulan girişimciler için kuluçka merkezi olarak verdiği hizmetlerin yanı sıra mevcut teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu iş yönetimi hizmetlerini de sunuyor. Bu yönüyle özellikle çeşitli devlet destekleri ile kurulmuş teknoloji firmalarının kalıcı ve güçlü şirketlere dönüşmesinde önemli bir misyon edinen TİM-TEB Girişim Evleri’nin iş modeli, ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun danışmanlık ve eğitim uygulamaları ile sürekli geliştiriliyor. Kuruluş döneminde 3 program türü ile hizmetler yürütülürken, bugün yeni kurulan start-up işletmelerinden, teknolojik ürünler ihraç eden büyük işletmelere kadar geniş bir hedef kitle için 12 farklı uygulama programı bulunuyor. 2018 yılsonuna kadar 3 yeni merkezde daha açılması plananlanan ve 2019 yılında iki yeni programı sunmaya hazırlanan TİM-TEB Girişim Evleri, girişimcilere ofis, mentorluk, network desteği vermeye devam edecek.

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