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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.01.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

TİM Başkanı'ndan ihracat açıklaması

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TİM Başkanı'ndan ihracat açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olacak demiştik. Biz sözümüzü tuttuk, 2018'i rekorlarla kapattık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarının katıldığı "2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı" JW Marriot Otel'de gerçekleştirildi.

Gülle, burada yaptığı konuşmada, yıllık bazda ihracatı 168 milyar doların üzerine taşıdıklarını belirterek, ticaret savaşlarının, ağustosta Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların ve kur operasyonunun bu rekorların kırılmasına engel olamadığını ifade etti.

Aralık ayında ihracatın 13 milyar 902 milyon dolar olduğunu söyleyen Gülle, "Bu sayede tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı oldu. 2018'in tamamına baktığımızda ise 12 ayın 10'unda Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık." diye konuştu.

Aralık ayında ülke gruplarına göre ihracatta birinci sırada Avrupa Birliği'nin (AB) yer aldığını dile getiren Gülle, şöyle devam etti:
"AB'ye ihracat aralıkta 6,5 milyar dolar oldu. AB üyesi olmayan ülkelerle birlikte değerlendirdiğimizde, aralıkta Avrupa'ya 6,9 milyar dolar ihracat yaptık. Bunu, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri takip etti. Aralıkta en fazla ihracat yaptığımız 3 ülkeden Almanya'ya ihracatımız 1,2 milyar dolara, İngiltere'ye ihracatımız 895 milyon dolara, İtalya'ya ihracatımız 740 milyon dolara ulaştı."
Gülle, Libya'nın, Hong Kong ve Meksika'nın ihracat artış oranında öne çıktığını, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu bildirdi.

İsmail Gülle, "Aralık ayında ihracatımız miktar bazında yüzde 17 artış gösterdi, 11,8 milyon ton rakamına ulaştı. Türk lirası ihracatımız ise 4 milyar liraya ulaştı. Ülke sayısı 172 oldu. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Bugün geldiğimiz noktada, Cumhurbaşkanlığı sisteminin, hızlı karar alma ve bürokrasinin azaltılması konularında ne kadar etkin sonuçlara ulaştığını hep birlikte görüyoruz. Yaşadığımız ekonomik saldırılardan ticaret savaşlarına, Suriye'de devam eden kaostan, Brexit konusuna kadar atılan her adımda hızlı neticeler alındı." dedi.

TİM olarak, ihracatçılarla hükümet arasında köprü görevi gördüklerini belirten Gülle, Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) Enflasyonla Topyekün Mücadeleye, istihdam seferberliğinden 100 günlük eylem planlarına kadar tüm program ve planlarda, hükümetin ihracata ve ihracatçıya özel yer ayırdığını ifade etti.

Hükümetin ihracatçıya duyduğu güveni her daim vurguladığını ve her zaman destek olduğunu söyleyen Gülle, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize şükranlarımı sunmak isterim. Yakalamış olduğumuz 168,1 milyar dolarlık 2018 ihracat rekorunu da hükümetimiz ve ihracat dünyasının uyumlu bir başarısı olarak görüyorum." diye konuştu.

Gülle, ihracatta önemli başarılara imza attıklarını, 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısının 39'a çıktığını, İsviçre, Libya, Hindistan, Portekiz, Katar ve Çekya'nın ihracat listesine girdiğini söyledi.

Bir milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısının da 17'ye yükseldiğini anlatan Gülle, "2017'ye ilaveten Eskişehir ve Kahramanmaraş illerimiz, 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Sektörlere baktığımızda, 23 sektörümüzün 1 milyar dolar ihracatı aştığını görüyoruz. İhracatçı firma sayımız yüzde 8,5 artış kaydetti." ifadesini kullandı.

Gülle, 15 bin 743 firmanın 2018'de ilk defa ihracata 'merhaba' dediğine ve 10 sektörün tüm zamanların rekorunu kırdığına işaret ederek, bu sektörler arasında çelik, mücevher ve makine sektörünün ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

İhracat başarısını nasıl yakaladıklarına ilişkin bilgi veren Gülle, finansman konusuna geçen yıl ciddi mesai harcadıklarına dikkati çekti. Türk lirasının ticarette kullanımını artırmak için konferanslar düzenlediklerini, raporlar hazırladıklarını anlatan Gülle, "KDV alacaklarının teminat gösterilmesi gibi birçok alanda, gerek Ticaret Bakanlığımız gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ihracatçılarımızın kredi kanallarının açık tutulması adına yoğun bir çalışma yürüttük." dedi.

Gülle, ihracatçının kolay ve hızlı, hedef pazar analizi yapabilmesi adına "İhracat Pusulası" portalını hayata geçirdiklerini belirterek, katma değerli ihracata özel önem verdiklerini bildirdi. Bu çabaları 2019'da da sürdüreceklerini ifade eden Gülle, mevcut küresel gelişmelere bakıldığında 2019'un daha da sert geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütünün, dünya ticaretinin büyümesine ilişkin tahminini aşağı yönlü revize ettiğini anımsatan Gülle, 2019'da ihracat ailesi olarak ticaret savaşları, Brexit, AB'nin ekonomik aktivitesi ve dış talebi, Rusya, Hindistan, Meksika ve Çin pazarlarındaki gelişmeleri izleyeceklerini bildirdi.

"2019 İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YENİLİK YILI OLACAK"

Bu yıl sadece ekonomik ve ticari değil siyasi ve jeopolitik risklerin de ön plana çıkacağının farkında olduklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:
"Bu risklerin Türkiye'nin ihracatına etkisini en aza indirmek ve 2018'deki başarımızı sürdürmek adına, 2019'a yeni stratejilerle girmeliyiz dedik. Bu çerçevede yaptığımız çalışmayı 2 hafta içinde kamuoyuyla paylaşacağız. 4 ana başlıkta ülkemiz ihracatına yönelik bir ihracat raporu yayınlayacak, her çeyrekte raporu değerlendirerek güncelleyeceğiz.  2017 sonunda, 2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olacak demiştik. Biz sözümüzü tuttuk, 2018'i rekorlarla kapattık. Bu yıl YEP'in 2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını da yakalayacağız, hatta aşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz yıl mal ihracatında yakaladığımız ivmeyi koruyarak, hizmet ihracatı, transit ticaret, ihracatta dijitalleşme ve e-ihracat gibi kritik başlıkların üzerine eğilecek, ihracatta yenilikler gerçekleştireceğiz. 2019 ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak. Yıl sonunda bu verdiğimiz sözü de tutmanın haklı gururunu yaşayacağız. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız."

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