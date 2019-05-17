TİM Başkanı'dan ABD'nin GTS ve çelik kararlarına ilişkin açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarma ve Türk çeliği için gümrük oranını yüzde 25'e indirme kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



2018 yılında ABD'nin 44'ü en az gelişmiş 121 ülke ve bölgeyi GTS kapsamında değerlendirdiğini belirten Gülle, GTS kapsamındaki ülkelerin 3 bin 500'ü aşkın ürün kodunda ABD'ye gümrüksüz ihracat yapabilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.



Gülle, bu çerçevede geçen yıl ABD'nin GTS kapsamında ithalatının 23,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, söz konusu tutarın ABD'nin toplam ithalatının yüzde 1'inden de az olduğuna dikkati çekti.



GTS'den en çok yararlanan ülkenin 6,3 milyar dolarla Hindistan olduğunu bildiren Gülle, "Hindistan'ı 4,4 milyar dolarla Tayland izliyor. Ülkemiz 1,9 milyar dolarla GTS'den faydalanan beşinci ülke konumunda bulunuyor. Esasen ABD'ye ihracatımızda GTS kapsamına girebilecek ürünlerin toplam hacmi 3 milyar doların üzerinde ancak ticaretin GTS kapsamında girebilmesi için ABD'deki ithalatçıların gümrükleme aşamasında bir işlem yapması gerekiyor. GTS kapsamındaki ürünlerimizin ihracatçıları, Amerika pazarında GTS dahilinde olmadan da aynı ürünlerde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabildiklerini de kanıtlamışlardır." ifadelerini kullandı.



"75 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE OLUMSUZ BİR ETKİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



TİM Başkanı Gülle, yılbaşında dünyada en çok ithal edilen ilk 200, akabinde ilk bin ürün üzerinden gerçekleştirilen RCA analizlerine göre, Türkiye'nin bilhassa RCA değeri yüksek olan ve küresel rekabette gücü olan ürünlerde ABD pazarında iddialı olma potansiyelinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD pazarında rekabetçi olabilme potansiyeli yüksek olan ürünlerimize ağırlık vermek suretiyle ilk etapta küresel boyutta rekabetçi olduğumuz ve ABD'nin hedef eyaletleri bazında önemli ithalat gerçekleştirdiği ürünlerimizle ABD pazarında 18,6 milyar dolarlık bir potansiyelimiz olduğunu da ortaya koyduk. Bu potansiyeli yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla ABD pazarında daha iddialı bir noktaya gelebilmek için derinlikli çalışmalar yapıyoruz."



GTS sisteminden çıkılmasıyla birlikte bin 484 ürün kodunda sıfır olan vergi oranının artacağını bildiren Gülle, bu durumun ilk aşamada ihracatı bir miktar etkileyebileceğini ancak ürünleri fiyat/kalite performansıyla, ihracatın hızla önceki seviyeden de öte rakamlara ulaşması için yeterli olacağını vurguladı.

Gülle, "GTS konusunun, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında konuşulan 75 milyar dolar hedefine, olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum. TİM ve Ticaret Bakanlığı olarak 75 milyar dolar hedefine ilişkin yaptığımız çalışma ve projeksiyonlarda zaten GTS sistemine dayanan bir model kurmadık. Aksine iki ülke firmalarını birleştirecek ortak platformlar, arz ve talebe ilişkin yapılacak teknik çalışmalar, rakip analizlerine ilişkin bulgulara dayanan, her iki ülkede farklı olan standartların belgelendirilmesi gibi başlıklar altında çalışmalar yürütüyoruz. Bu açından bakıldığında ABD ile hedeflenen ticaret hacmi konusunda yaptığımız çalışmaları bir an önce tamamlayarak, siyasetin değil ticaretin konuşulduğu bir iklim yaratmak önceliklerimiz arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



"VERGİ ORANININ AŞAĞI ÇEKİLMESİ, İHRACATI OLUMLU ETKİLEYECEKTİR"



İsmail Gülle, çelik ithalatında vergi oranının düşmesinin, çelik sektörü için son derece olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zira bu hamle, ticari, ekonomik gerekçelerden çok politik bazlı alınmış, anlık bir tepki idi. Bu nedenle söz konusu oranın tekrar aşağı çekilmesi, sektörümüzün ihracatında olumlu etki yaratacaktır. Bu vergi artışı dolayısıyla ihracatçılarımızın buldukları alternatif pazarlar da sektörümüzün ihracatının katlamasına destek verecekler."