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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

TİM Başkanı Gülle: İhracat hedefini neredeyse yakaladık

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TİM Başkanı Gülle: İhracat hedefini neredeyse yakaladık

TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 12 aylık ihracatta 180,1 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı 2019 İhracat hedefimiz olan 182 milyar doları neredeyse yakaladık" dedi.

Ağustos ayı ihracat rakamları, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımıyla Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. 

Toplantıda konuşan Gülle, ağustosta ihracatın yüzde 1,7 artışla 13 milyar 150 milyon dolara yükseldiğini, 8 aylık ihracatın da yüzde 2,9 yükselişle 117 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi. 

Gülle, "Son 12 aylık ihracatta ise 180,1 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı 2019 İhracat hedefimiz olan 182 milyar doları neredeyse yakaladık. Mevsim etkilerinin azalacağı yılın son 4 ayında, her ay bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak bu hedefi rahatlıkla aşacağız." diye konuştu. 

İhracatın ağustosta Kurban Bayramı tatiline rağmen beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini kaydeden Gülle, fiyat-kalite performansı arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimlediklerini bildirdi. 

İhracatın önünü açacak vizyon ve misyonları ile projelerine değinen Gülle, "Kısa vadede Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen 2019 ihracat hedefini de aşarak, 2019-2020 döneminde başarmak üzere 200 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabilmek adına aynı kararlılıkla 223 ülke ve bölgede ticaret diplomasisini sürdüreceğiz." dedi. 

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACAT EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN OLMALI"

İsmail Gülle, Türkiye'nin ihracatının 200 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, ihracatın ülke ekonomisi ve kalkınması için önemine işaret etti. 
Geçen hafta Ticaret Bakanı Bakan Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı'nı anımsatan Gülle, "Ekonomimizin en önemli sacayaklarından olan ihracatın yol haritası niteliğindeki İhracat Ana Planı, sektör görüş ve önerilerini karşılarken, ihracat hedeflerimize giden yolda ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine ışık tutmaktadır." dedi. 

Sanayi 4.0, yeni nesil teşvikler, e-ticaret, Türkiye'nin lojistik konumu gibi konulara değinen ve bu alanlardaki atılımın ihracata sunacağı katkıya dikkati çeken Gülle, "Özellikle yüksek teknoloji yoğunluğu anlamında belirlenen yüzde 5'lik pay hedefini, hem rekabetçilik hem de ülkemizin marka değeri anlamında en önemli hedeflerimizden birisi olarak kabul etmeliyiz." ifadesini kullandı. 

"AĞUSTOSTA 35 BİN 989 FİRMA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

TİM Başkanı Gülle, ağustosta bin 219 firmanın ihracata "merhaba" dediğini belirterek, Sivas'tan da HM SİVMAD Mobilya Maden firmasının Gürcistan'a satış yapmak suretiyle ilk kez ihracat ailesine katıldığını bildirdi. 

Ağustosta 35 bin 989 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, "Bu firmaların bin 215 tanesi geçmiş yıllarda ihracat yapmakla birlikte bu yıl ilk ihracatını ağustosta gerçekleştirdi. Ağustos ayında ihracata başlayan firmalarımızın önemli bir bölümü ilk beyannamelerini Almanya, Irak ve Azerbaycan'a açarken, 40 firmamız ABD'ye, 29 firmamız ise Rusya pazarına açılarak ihracata başlama başarısı gösterdi." şeklinde konuştu. 

EN YÜKSEK İHRACAT

İsmail Gülle, geçen ay en çok ihracat yapan sektörlere değinerek, şunları kaydetti: 

"Ağustos ayının lideri, ihracatını yüzde 8,4 artırarak 1,74 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz oldu. Yüzde 19 artışla 1,63 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, yüzde 1,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 46,5 artışla 175 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 30,2 artışla 6 milyon dolara ulaşan süs bitkileri ve yüzde 29,5 artışla 286 milyon dolara ulaşan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu. 

Ağustos ayında ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132'sine ihracatımız artarken, 108 ülkede ise artış yüzde 10'un, tam 56 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde." 

AB'nin ihracattaki payının yüzde 48,2 olduğunu bildiren Gülle, ağustosta 45 ilin ihracatını artırdığını söyledi.
 
Gülle, "54 ülkeye en çok ihracat yapan sektör çelik oldu. 45 ülke ile kimyevi maddeler sektörümüz ikinci olurken, 35 ülkede ise lider sektörümüz hububat oldu." dedi. 

Türkiye genelinden 16 ilin en çok ihracatı Irak'a gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, Irak'ı 12 il ile Almanya, 6'şar vilayetle ABD ve Çin'in takip ettiğini anlattı. 
Gülle, Sivas'ın ağustos ihracatının 5 milyon dolar olduğunu, bu ilden 8 ayda yapılan ihracatın ise 50 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. 

TİM İLE TÜRK EXİMBANK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Toplantının ardından TİM ile Türk Eximbank arasında ihracatçı birlikleri kaynaklarının Eximbank'a aktarılmasına ilişkin protokol imzalandı. 
TİM Başkanı Gülle ile Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin tarafından imzalanan protokol kapsamında, TİM ve ihracatçı birliklerinin kaynaklarının Eximbank üzerinden yine ihracatçılara aktarılması hedefleniyor. 

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