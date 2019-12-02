TİM Başkanı Gülle: Hazır giyim üçüncü oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Kasım ayının lideri, 2,7 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1,8 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,5 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu." dedi.



TİM Başkanı Gülle, kasım ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, gelişen ve değişen dünyaya işaret ederek, zamanın ruhunun da büyük bir değişime işaret ettiğini söyledi.



Korumacılık, göç ve mülteci sorunu, dijital dönüşüm ve enerji arzı güvenliği gibi küresel meselelerin alışkanlıkları ve konforu zorladığını belirten Gülle, insanoğlunun yeni mücadele ve başarılara davet edildiğini kaydetti.



Gülle, "Artık dünya, Atlantik İttifakı'nın bir zamanlar öncülük ettiği konvansiyonel yöntemlerden, Asya-Pasifik'in öncülük ettiği bir dijital dönüşüm sürecini, Türkiye gibi yükselen gelişmekte olan ekonomiler ile birlikte küresel ekonomik-politikte çok sesli bir dönemin gerekliliğini ısrarla vurguluyor." dedi.



Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün artık uluslararası ortamlarda herkes tarafından dile getirildiğini söyledi.



Zamanın ruhunun sorgulandığını ve dünyada büyük değişimlerin yaşandığını ifade eden Gülle, şöyle konuştu:



"Türkiye, gerek stratejik pozisyonu gerekse de dinamik ve kalifiye nüfusuyla en büyük ilk 10 ekonomi arasına girmeye aday gösteriliyor. Trans Avrasya Koridoru ve Akdeniz Havzası'ndaki gelişmelerin, gerek küresel ticarette gerekse uluslararası ekonomi politikte ülkemizi önemli bir üs olarak öne çıkarması da bu iddiaları destekler nitelikte. Cumartesi günü açılışı yapılan, 21. yüzyılın 'kıtaları birleştiren' enerji projelerinden birisi olan TANAP bunun en güzel örneği. Türkiye'nin bölgesel ve küresel vizyonu, bir kez daha gurur duyduğumuz başarılarla taçlanıyor."



Türkiye'nin dünya ölçeğinde yürüttüğü çalışmalara değinen Gülle, "Türkiye bölgesinde, artık sadece AB ile değil, tüm aktörler ile dengeli ve çıkarları doğrultusunda çok yönlü ve güçlü bir politika izliyor." dedi.



"KÜRESEL TİCARETTE YAŞANAN DARALMA BÜTÜN ÜLKELERİ ETKİLİYOR"



Açıklanan İhracat Ana Planı'nın sektörlere ve ihracatçılara katkılarına işaret eden Gülle, kasım ayı ihracatının 16 milyar 214 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Gülle, "Küresel ticarette yaşanan daralma bütün ülkeleri etkiliyor. Ticaretin yavaşlaması küresel büyümede de önemli bir ivme kaybına sebep oluyor. İhracatçılarımızın tüm güçleriyle, tam performansla yürüttükleri çalışmalar, küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu ile taçlanıyor, göğsümüzü kabartıyor. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.



"KASIM AYINDA İHRACAT AİLEMİZE 1545 FİRMA KATILDI"



İsmail Gülle, kasım ayında ihracat ailesine 1545 firmanın katıldığını, 40 bin 677 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Kasım ayının lideri, 2,7 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1,8 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,5 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. 9 sektörümüz, yüzde 10'un üzerinde artış yakalayarak başarılı bir performans sergiledi. Kasım ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 447 artışla 162 milyon dolar ihracat gerçekleştiren gemi ve yat, yüzde 57 artışla 360 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık ve yüzde 48 artışla 265 milyon dolara ulaşan fındık sektörümüz oldu.



Sektörlerimizin ihracat yaptıkları ülke sayılarına baktığımızda, 208 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler birinci, 189 ülke ile hububat ikinci, 188 ülke ile çelik üçüncü oldu. Savunma ve havacılıkta Ukrayna'ya olan ihracatımız, 2018'in kasım ayında neredeyse sıfırken, 106,6 milyon dolara yükseldi. Kimyevi maddelerde ise İspanya'ya ihracatımız yüzde 113, Hollanda'ya ise yüzde 112 arttı."



"OTOMOTİVDE AZERBAYCAN'A YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ"



TİM Başkanı Gülle, 11 aylık tabloya bakıldığında, savunma ve havacılıkta Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a, kimyevi maddelerde Lübnan, Nijerya, Singapur, Hollanda ve Slovenya'ya, çelikte Suudi Arabistan ve Ukrayna'ya, otomotivde Azerbaycan'a, fındıkta İtalya'ya yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Kasım ayında 210 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını belirten Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu ülkelerin 105'ine ihracatımız artarken, 70 ülkede artış yüzde 10'un, 32 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1,5 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Irak ve 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,4 oldu. Kasım ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke ve bölgeler detaylı incelendiğinde, aralarında ABD, Almanya, Hollanda, İspanya, Rusya ve İtalya'nın da yer aldığı tam 23 ülkeye kasım ayında her sektörümüz ihracat gerçekleştirmeyi başardı."



"AB'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 47,5 OLDU"



İsmail Gülle, en büyük pazar olan AB'nin ihracattaki payının 7,7 milyar dolarlık hacim ile yüzde 47,5 olduğunu aktararak, "AB'yi, 3,2 milyar dolar ile yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 1,4 milyar dolar ile diğer Avrupa ülkeleri ve 1,1 milyar dolar ile diğer Asya ülkeleri takip ediyor. İllerimizde ise kasım ayında 41 ilimizin ihracatını artırdığını görüyoruz. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla 6,1 milyar dolarla İstanbul, 1,38 milyar dolarla Bursa ve 1,3 milyar dolarla Kocaeli oldu." diye konuştu.



En dikkat çekici artışların, yüzde 2 binlik artışla 88 milyon dolar ihracata imza atan Yalova'da, yüzde 504 artışla 94 milyon dolara ulaşan Çorum'da ve yüzde 103 artışla 35 milyon dolar ihracat yapan Giresun'da olduğunu bildiren Gülle, Yalova'da gemi ve yat sektörünün, Çorum'da mücevher ve Giresun'da fındık sektörünün kasım ayında olağanüstü bir performans sergilediğini kaydetti.



"MİKTAR BAZLI, KASIM AYINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 6,8 ARTIŞLA 13 MİLYON TONA ULAŞTIK"



TİM Başkanı Gülle, kasım ayında TL ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5,3 milyar TL ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"7 bin 190 firmamızın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini görüyoruz. Miktar bazında ihracatımıza gelecek olursak, kasım ayında geçen yıla göre yüzde 6,8 artışla 13 milyon tona, yılın ilk 11 ayında ise yüzde 16,5 artışla 134 milyon tona ulaştık. Avro-dolar paritesinde 2018 yılı sonundan bu yana gözlenen gerileme, ihracatımıza etki eden önemli etkenlerden birisi. Kasım ayında paritedeki gerilemenin negatif etkisinin 193 milyon dolar düzeyinde şekillendiğini, yılın 11 ayında ise pariteden kaynaklanan negatif etkinin 4,4 milyar dolar olduğunu görüyoruz."



Gülle, ihracatçılar olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.