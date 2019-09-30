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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

TİM Başkanı Gülle: Dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması çok önemli

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TİM Başkanı Gülle: Dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması çok önemli

TİM Başkanı İsmail Gülle "Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli." ifadesini kullandı.

Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"İthal ürünlerin, bilhassa ham madde ve ara mamullerin yerlileştirilmesi ve döviz kurlarındaki oynaklığın mal ve hizmet fiyatlarına geçişkenliğinin azaltılmasına yönelik tedbirleri, ihracatçımızın rekabetçiliği adına önemli adımlar olarak görüyoruz. İhracat ana planı doğrultusunda ve ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, TİM ve ihracatçı birliklerimiz olarak önümüzdeki 3 ayı strateji toplantılarıyla geçireceğiz.

2020-2022 Yeni Ekonomi Programı teması olan 'Değişim Başlıyor' temasına uygun bir şekilde ihracatta başlattığımız değişim, Türkiye'yi ve ihracatımızı bir üst lige çıkaracak. Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin cari denge hedeflerinin gerçekleştirilmesine, istihdama, Türkiye'nin dolarizasyonla mücadelesine verdiği güçlü katkının farkındayız. TİM çatısı altında yürüttüğümüz inovasyon ve girişimcilik odaklı çalışmalarla Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak'ın işaret ettiği verimlilik ve rekabet odaklı 'değişim' sürecinde, Türkiye'nin dünyaya dönük yüzü olan ihracatçılar olarak pek çok proje yürütüyoruz. KOBİ'leri ve üretimi önceliklendiren, verimliliği önceliklendirerek Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçişine KOSGEB ile imzaladığımız uluslararasılaşma ve ihracata ilk adım projesiyle yapacağımız katkının da, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda ihracat ifadesinin 44 kez geçmesinin anlam ve öneminin de farkındayız. 85 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısıyla Yeni Ekonomi Programı hedeflerinin gerçekleşmesine sürdürülebilir katkıyı, ticaret diplomasisinin saha temsilcileri olarak aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."

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