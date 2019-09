TİM Başkanı Gülle: ABD-Türkiye arasında bir yol haritası çizildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 5 gündür Türkiye'de olduğunu hatırlatarak, "Bunun 3 gününde TİM ve ihracatçı birlikleri olarak birlikteydik ve son derece olumlu ve istekli şekilde iki ülke arasında bir yol haritası çizildi." dedi.



ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 6 Eylül'de başlayan Türkiye ziyareti bitti. Ana gündem maddesinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğu ziyarette Ross, İstanbul ve Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.



TİM Başkanı Gülle, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wilbur Ross'un gerçekleştirdiği uzun soluklu ziyaretin, ihracat açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.



Uzunca bir süredir Türkiye-ABD ilişkilerinde siyasi ile güvenlik konularının gündemin baş sıralarında yer aldığını ve ticaretin her zaman ikincil konumda kaldığını aktaran Gülle, "Ancak Cumhurbaşkanı'mız ile ABD Başkanı'nın ticareti merkeze alan görüşmeleri ve akabinde önce 75, ardından 100 milyar dolar olarak ortaya konulan ikili ticaret hedefi, bizleri ziyadesiyle mutlu etti." dedi.



"BELİRLENEN SEKTÖRLER ÜZERİNDEN GÜÇLÜ BİR TİCARİ ATAK BAŞLATACAĞIZ"



İsmail Gülle, "Sayın Ross'un İstanbul'da TİM, ihracatçı sektörlerimizin başkanları, önemli ihracatçı firmalarımız ile çok yoğun çalışma toplantıları, ardından Ankara'da bakanlarımızla görüşmeleri ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte gerçekleştirilen toplantı, Bakan Ross'un Türkiye temaslarına önemli bir vakit ayırması, ikili ticaret hedefinin gerçekleşmesi adına umut verici gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.



Ross'un Türkiye ziyaretinin 5 gün sürmesine dikkati çeken Gülle, "Bunun 3 gününde TİM ve ihracatçı birlikleri olarak birlikteydik ve son derece olumlu ve istekli şekilde iki ülke arasında bir yol haritası çizildi. Dün Ticaret Bakanı'mız Sayın Pekcan, Sayın Ross ile birlikte, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza gelinen noktayı aktardılar. İki ülke arasında ticaretin 100 milyar dolara yükseltilmesi sürecinde, artık bundan sonraki aşama bizlere düşüyor. Belirlenen sektörler üzerinden güçlü bir ticari atak başlatacağız." dedi.



Türkiye'de 83 bin firmadan sadece 6 bin 500'ünün ABD'ye ihracat yaptığını ancak ilk 10 firmanın ABD'ye olan ihracatın dörtte birini üstlenmiş durumda olduğunu aktaran Gülle, "ABD'ye ihracatın tabana yayılması ve daha nice markalarımızın bu pazarda boy gösterebilecek kapasitede oldukları konusunu toplantıda Sayın Bakan'a aktardık. Ümit ediyoruz ki gerek ABD ile ikili ticaret hacmi hedefimizi gerekse ülkemizin 2023 ihracat hedeflerini yakalaması noktasında bu ziyaret çok önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.



"HER İKİ BAKANININ ORTAYA KOYDUĞU İRADE TİCARET HACMİNİ YUKARI ÇEKECEK"



TİM Başkanı Gülle, ziyarete ilişkin izlenimlerini de paylaştı. ABD'li Bakan'ın Türkiye'deki programının bile başlı başına ikili ticaret hedefine olan karşılıklı inancın en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:



"Tüm sektör temsilcilerimizi dinlemesi ve ekibinin gerekli notları alması, bu sektörlerimizin ABD'ye girişte önlerindeki birçok engelin aşılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Ticaret Bakanı'mız ile Sayın Ross'un gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Ticaret Bakanı'mız da bu konuya değinerek Bakan Ross'un ülkemizin potansiyeline bizzat şahit olduğuna işaret etti, yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirtti. Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerine işaret etti. Aynı şekilde Sayın Ross ise ikili temasların eyleme dönüşmesine ilişkin ana odak noktalarının somut adımlar atılması olduğunu söyledi. Dolayısıyla her iki bakanın ortaya koyduğu iradenin ticaret hacmini yukarı çekecek manevralara dönüşmesinin son derece hızlı olacağına inanıyoruz."



"ABD PAZARINA 192 ÜRÜNDE ÖNEMLİ BİR İHRACAT POTANSİYELİMİZ VAR"



İsmail Gülle, ziyaretin ana gündem maddesi olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin çok kolay bir hedef olmadığını belirterek, gerek siyasi otoritelerin iş birlikleri gerekse ihracatçılar olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla kısa vadede ortaya konulacak stratejik hamlelerin, hedefi yakalama noktasında önemli bir etken olduğunu vurguladı.



TİM olarak ABD pazarına yönelik nisan ayında çok önemli bir çalışma hazırladıklarını ifade eden Gülle, şöyle devam etti:



"200'ü aşkın sayfadan oluşan detaylı bir ABD raporu yayımladık. Elbette ABD pazarına ilişkin birçok kurum, kuruluş ve şirket raporlar yayımlıyor ancak bir think-tank kuruluşu mantığı ile hareket ederek hazırladığımız raporun en öne çıkan kısmı, ABD'yi bir bütün olarak ele almaktan ziyade eyaletler bazında incelemek oldu. Başka bir ifade ile ABD'nin, bir bütün olarak ele alınamayacak kadar, tüm ülke bazlı stratejiler geliştirilemeyecek kadar dev bir ekonomi ve büyük bir coğrafya olduğuna inanıyoruz. Dünyada 100 milyar dolar ve üzeri ithalat yapan sadece 36 ülke varken, ABD'nin 6 eyaleti 100 milyar doların üzerinde ithalat gerçekleştiriyor. Buradan yola çıkarak, önce ABD'nin ithalat verilerinin detaylı analizini ortaya koyduk, ardından RCA analizi çerçevesinde ülkemizin ihracatta yüksek rekabet gücüne sahip, küresel piyasada öne çıktığı ürünleri ele aldık ve iki çalışmayı konsolide ederek, ABD pazarına 192 üründe önemli bir ihracat potansiyelimiz olduğunu ortaya koyduk."



Çalışmanın ardından tüm bu süreçlerde edindikleri izlenimleri Bakan Ross'a aktardıklarını belirten Gülle, Türk firmaları için ABD pazarındaki fırsatları, ABD firmaları için de Türkiye'deki fırsatları ortaya koyduklarını söyledi.



"ZİYARETLER DEVAM EDECEK"



TİM Başkanı Gülle, ABD'nin Türkiye'nin önemli stratejik bir partneri olduğunu vurgulayarak, ABD ile ticari ilişkilerin sadece bir ziyaretle sınırlı kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.



Bu çerçevede ziyaretlerin devam edeceğini aktaran Gülle, "Ticaret Bakanı'mız ve diğer bakanlarımızın ABD'ye ziyaretleri olacaktır. ABD'li mevkidaşlarının da ülkemizi bu süreçte çok daha fazla ziyaret edeceklerine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Sayın Trump'ın gerçekleştireceği buluşmalar ise ikili ticaret hedefine adeta hızlandırıcı etki oluşturma potansiyeli taşıyor." diye konuştu.



Bunların yanında, ticaret hacmini ileriye taşıyacak saha unsurlarının, yani firmaların ve kurumların temaslarının da son derece önemli olduğuna işaret eden Gülle, "Bu ziyaretle başlayacak teknik çalışma komiteleri, siyasi iradenin ortaya koyduğu inisiyatifi uygulamaya geçirirken, TİM olarak biz de muhataplarımızla ilişkilerimizi hızla en üst seviyeye çıkarmak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." dedi.



"KAPASİTEMİZİ, ABD TALEPLERİ VE SİSTEMİNE GÖRE DE GÜNCELLEMEYE HAZIRIZ"



İsmail Gülle, görüşmelerde yaptırım konularının gündeme gelip gelmediğine yönelik de açıklamalarda bulundu.



TİM ve ihracatçı birlikleri olarak, 3 gün boyunca katıldıkları çalışma toplantılarında, Türkiye'nin çelik ürünlerine yönelik yaptırımların birçok defa gündeme geldiğini aktaran Gülle, şunları kaydetti:



"ABD'nin Uzak Doğu'ya, Güney Doğu Asya'ya bağımlı bir ithalat kompozisyonundan, ithalatını çeşitlendirme adına, Türkiye'nin güçlü bir tedarikçi olmaya hazır olduğunu ihracatçı sektörlerimizin detaylı verileriyle ortaya koyduk. Yıllardır AB pazarına ağırlık vermiş durumdayız. İhracatımızda öncelik her zaman AB oldu. Ancak bundan sonra kapasitemizi, ABD talepleri ve sistemine göre de güncellemeye hazırız. 2,5 trilyon dolarla dünyanın en çok ithalat yapan ülkesi olan ABD'yi ihmal etmek gibi bir lüksümüz olamaz, aksine gücümüzü bu pazara isabetli bir şekilde aktararak küresel ticaretten aldığımız payı da çok daha ileri seviyelere taşıyabiliriz."