TİM Başkanı Gülle: 11 aylık ihracatımız 165 milyar dolar

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) tarafından Expo’da düzenlenen, ‘Akdeniz E-Ticaret Konferansı 2019’a katıldı.



“İHRACATIMIZ DA 180 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE”



İsmail Gülle, TİM’in 85 bin mal ihracatçısı, 5 bin hizmet ihracatçısını temsil ettiğini söyledi. 11 aylık ihracatlarının 165 milyar dolar olduğunu kaydeden Gülle, “Yıldan yıla kasımdan kasıma olan ihracatımız da 180 milyar dolar seviyelerindedir. Turizm, eğitim, sağlık, lojistik gibi pek çok hizmetin temsil edildiği hizmet sektöründe ise ihracatımız, 55 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin geçen sene özellikle kur üzerinden yapılan manipülasyonla ülkemizin ekonomisine yapılan saldırıları ciddi duruşlarıyla ihracatçılar bu ülke için çok büyük hizmetler öğretmiştir. Her ay onların başarılarını açıklamak, onların çalışmalarına ifade edebilmek, bizler açısından mutluluktur. Gençlerimizin özellikle ilgisini çekmek istediğimiz, bizim göreve geldiğimiz sürede 70 bin seviyesinde olan ihracatçı sayımızın, 1 yıl gibi bir sürede 85 binlere çıkması özellikle gençlerin, girişimcilerin ihracata uluslararası ticarete duymuş olduğu ildi bizler açısından son derece mutluluk” ifadelerini kullandı.



“ÇALIŞMALARI SON DERECE ÖNEMSİYORUZ”



Gençlerin teknolojiye olan ilgisine değinen Gülle, kuşakların teknolojiyi iyi kullanarak, eğitimlerini ve geleceklerini şekillendirdiklerine dikkat çekti.

Gülle şöyle devam etti: “Ticaretin pek çok yolu ve şekli var. Ama bugün çok daha farklı teknoloji, günün koşullarını çok iyi okuyarak gerçekleşmiş olan E-ticaret var. Büyük rahatlık. Oturduğunuz yerden bütün dünyayı internetle elinize getiriyorsunuz. İstediğiniz ürünü, hiç yerinizden kalkmadan, zahmete girmeden, mağaza mağaza dolaşmadan, pazarlık etmeden ve yorulmadan bütün dünyayı elinizin altına getiriyorsunuz. Bu tabi ki büyük bir kolaylık. Bütün dünya bu kolaylığı son derece iyi bir şekilde okuyor. Bu, dünyanın gelişen büyük trendi. Bu ticareti bizim iyi okumamız, iyi şekillendirmemiz ve iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Türk halkının dinamizmi, girişimciliği tam da bizim E-ticaret platformumuza göre ticaret sektörü. O açıdan bu çalışmaları son derece önemsiyoruz.”



TİM Başkanı İsmail Gülle, E-Ticaretin Türkiye’de yavaş yavaş geliştiğini söyledi. Gülle, “Biraz daha emekleme safhasındayız. TİM olarak bu boşluğun farkındayız. O açıdan bu konunun paydaşı olan lojistikçiler, banka ödeme sistemleri, taşıyıcılar, teslimatçılar bütün bunların bir araya getirerek, bunun ihracatının kayıt altına alınması, ihracatının büyümesi ve gelişmesi, verdiğim rakamları daha da büyütecek olan E-Ticaret platformunun bir yasaya, bir kayda alınması için çalışmalar yapılması gerekir” dedi.



GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR



TİM-TEB Girişim Evi’nde girişimleri desteklediklerini kaydeden Gülle, “650’ye yakın girişimci kardeşimizin projelerinin gelişmesine, oluşmasına, ortak bulmasına aracılık ediyoruz. Türkiye’nin 10 şehrinde TİM-TEB Girişim Evlerimiz var. Bunların birkaç tanesi uluslararası fonlar tarafından ortak. Onların gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Onların arasına her geçen gün başka arkadaşlarımız da katılıyor. Girişimcilik ekosistemi ciddi şekilde potansiyeli olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.



“KATLANARAK GİDEN BİR ARTIŞ VAR”



Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, E-İhracat’ın önemli bir konu olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin bu konuda geride kalmaması gerektiğini vurguladı. Turagay, “Dünya ticaret hacmine baktığınız zaman, dünya normal klasik ticaret hacmi 19.3 trilyon dolar. E-Ticaret hacmi ne kadar biliyor musunuz? 3 buçuk trilyon dolar. Peki 2017’de ne kadardı? 2. Trilyon dolardı. 2014’de ne kadardı? 1.4 trilyon dolardı. Artış hızını görüyorsunuz, katlanarak gidiyor. 2021’de ne olacak? Bugün 3 buçuk trilyon olan hacim, 4.9 trilyon olacak. 2022’de de 6.4 trilyon dolar olacak. Dolayısıyla çok hızlı ve katlanarak giden artış söz konusu.” şeklinde konuştu.



“2 YILDA 13 MİLYONLUK BİR ARTIŞ VAR”



İnternet kullanımlarına değinen Bakan Turagay, şu ifadeleri kaydetti: “Dünyada 7 buçuk milyar insan var. Şuanda 4.4 milyarı interneti erişim sağlamış durumda. Yani dünya nüfusunun yüzde 57’si. Türkiye’ye bakıyoruz. Türkiye’de 2016 yılında internet kullanıcı sayısı 46.2 milyondu, 2018 yılında 59.3 milyona çıktı. 2 yılda 13 milyonluk bir artış var. Bu neyi gösteriyor? İnternet kullanımının Türkiye’de de ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Bugün Türkiye’de internet kullanım oranı, yüzde 72.9 seviyesinde. Avrupa’daki bu oran yüzde 77’lerde. Biz, internet kullanımında Avrupa’yı neredeyse yakalamış durumdayız.”

Turagay, yeni kuşağın internetle büyüdüğünü, büyümeye de devam ettiğini vurgulayarak, “Gençler için o kadar kolay ki. Akıllı telefonlar üzerinden bir tuşla istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Dünya buna gidiyor. Fuara katıldığınız zaman 500 tane alıcıya ulaşıyorsunuz. Ama internette ürününüzü sergilediğiniz zaman 4.4 milyar potansiyel alıcıya ulaşma imkanınız var. Dolayısıyla bizim geri kalmamız gereken bir alan” dedi.



ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise, konferansta bugünden yarına teknolojinin ele alınacağını söyledi. Aydın, “Bizler iş insanları olarak ortaya koyduğumuz yatırımların katma değerlerini önemseriz. Ortaya konulan her güzel iş, ekmek demektir, yeni yatırım demektir. Bu bağlamda ülkemiz Türkiye, oluşturduğu bağımsız politikalardan sınırların ötesine bende varım diyebilen ülke konumuna gelmiş durumda” diye konuştu.