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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER/ELAZIĞ
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TİKAV, 10 yılda sosyal gelişim ve hijyen eğitim desteği verecek...100 bin kişiye sosyal yatırım

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TİKAV, 10 yılda sosyal gelişim ve hijyen eğitim desteği verecek...100 bin kişiye sosyal yatırım

AKFEN Holding’in sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek üzere 1999’da kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), gelecek 10 yılda 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

TİKAV, kadın, çocuk ve gençlere yönelik kişisel gelişim projeleriyle bugüne kadar 30 bin kişiye ulaştı. TİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, “Ülke olarak hedeflediğimiz seviyeye gelmek için ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir arada başarmamız gerekiyor. Bu nedenle vakıf olarak en başından itibaren insan kaynağına odaklandık. Gençlere fırsat eşitliği sunmak amacıyla yürüttüğümüz sosyal gelişim programlarımız ve kadınlara yönelik sağlık ve hijyen eğitimlerimizle geleceğe yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 10 yılda 100 bin kişinin hayatına dokunmak” dedi.

3 KOLDAN KUCAKLIYOR

TİKAV’ın 20. kuruluş yıldönümü kapsamında Elazığ’ın Şahinkaya köyünde, kadınlara yönelik sağlık ve hijyen eğitimine katılan Pelin Akın Özalp, vakfın mevcut faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini anlattı. TİKAV’ın odak merkezini kadın, çocuk ve gençlerin oluşturduğunu belirten Pelin Akın Özalp şöyle konuştu: “Bu 3 önemli alanda hayata geçirdiğimiz programlar ile toplumun önemli kesimlerine dokunmayı hedefliyoruz. Bireysel Gelişim Programı ile büyükşehirlerdeki eğitim, kültür ve sanat alanındaki imkanları yaşadıkları yerlerde bulamayan gençlerimize fırsat eşitliği sunuyoruz. Edinburgh Dükü Ödül Programı ile 14-24 yaş arası gençlerin kendilerini geliştirerek birer dünya vatandaşı olarak yetişmelerine katkıda bulunuyoruz. Ulusal Projelerimizde ise kendi ailelerine farkındalık yaratacak kadınlarımıza sağlık ve hijyen başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim veriyoruz. Böylece toplumumuzu 3 koldan kucaklıyoruz.”

30’UN ÜSTÜNDE EĞİTİM

TİKAV’ın, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı’nı (BGP) uyguladığını kaydeden Pelin Akın Özalp şunları anlattı: “Program öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor. Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler 30’un üzerinde kişisel gelişim eğitimlerine katıliyorlar. Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 25 öğrencinin kabul edildiği Bireysel Gelişim Programı’na şimdiye kadar 297 bursiyer katıldı. Bunların 192’si programı tamamlarken, 36 bursiyerin eğitim faaliyetleri devam ediyor.”

 

26 İLDE 2 BİN KADINA HİJYEN EĞİTİMİ

TİKAV koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji’nin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek “Hijyen Sağlıktır” projesinin hızla devam ettiğini kaydeden Pelin Akın Özalp, “Yıl sonuna kadar 2 bin kadına ulaşıp, hijyen konusunda eğitim verilmesini amaçlıyoruz” dedi. TİKAV, Ulusal Projeler adıyla 2010 yılından bu yana Ulusal Projeler başlığı altında bugüne kadar gerçekleştirdiği 10’u aşkın projede iş dünyasından insanlarla, gençlerle, dağ köylerinde yaşayan
çocuklarla, kadınlarla, muhtarlarla, engelli yakınlarıyla, hastanelerde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden anneler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden 11 bini aşkın insanla buluştu.

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