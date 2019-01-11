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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.01.2019 - 19:49, Son Güncelleme:

TİKAD’dan ‘KOBİ Değer Kredisi’ açıklaması

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TİKAD’dan ‘KOBİ Değer Kredisi’ açıklaması

Türkiye iş Kadınları Derneği (TİKAD), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı ekonomik paketi, memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Türkiye iş Kadınları Derneği'nın yaptığı basın açıklaması şöyle;

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın “ KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı” nda açıkladığı ekonomik paketin, içeriği itibariyle oldukça etkili olduğunu görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cirosu 25 milyon TL’nin altında kalan şirketlere finansman desteği sağlanması ve bu desteğin 6 ay geri ödemesiz olarak, ihracat ve imalat sektörlerinde 1 milyon TL’ye, diğer sektörlerde ise 500.000 TL’ye varan krediler şeklinde belirlenmesi, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomimizde bu süreçte yaşanan güçlüklerden kaynaklı sıkıntıları aşmalarında oldukça etkili bir yol olacaktır. Bunun yanında, işletmelerin büyüme potansiyellerini de tetikleyeceği görüşündeyiz. Hiç şüphe yok ki, ekonominin en önemli ayağını oluşturan faktörlerden birisi de finans sektörüdür. Ekonomik gelişmelerden hızla etkilenen sektörlerin başında bilindiği gibi bankalar gelir. O nedenle, Sayın Bakanımızın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi Programı’na katkı veren 13 bankayı da ayrıca kutlamak isteriz. Zira söz konusu Kredi Paketi, 13 bankanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 20 bin ile 40 bin arası işletmeye dokunulması öngörülen program için ayrılan toplam bütçe 20 milyar TL. Doğru zamanda atılmış doğru bir adım olarak gördüğümüz bu KOBİ Değer Kredisi programı için Sayın Bakanımıza teşekkür etmek isteriz. Türkiye ekonomisi uzun yılların tecrübesiyle oldukça güçlü bir zemine oturmaktadır, Küresel düzeyde yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzlukların tüm dünyayı belli ölçüde etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim, ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya her yerde ekonomik sorunlar ilk sıralarda yer tutmaktadır. Türkiye’nin de içinden geçtiği ekonomik süreç belli zorlukları karşımıza getirse de, toplumun birlik ve beraberlik duygusu içinde bunu aşacağına inancımız tamdır. Sayın Bakanımızın açıkladığı ekonomik önlem paketleri de bizim ülke olarak bunu başaracağımızı gösteren somut adımlardır.

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