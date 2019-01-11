TİKAD’dan ‘KOBİ Değer Kredisi’ açıklaması
Türkiye iş Kadınları Derneği (TİKAD), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı ekonomik paketi, memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Türkiye iş Kadınları Derneği'nın yaptığı basın açıklaması şöyle;
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın “ KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı” nda açıkladığı ekonomik paketin, içeriği itibariyle oldukça etkili olduğunu görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cirosu 25 milyon TL’nin altında kalan şirketlere finansman desteği sağlanması ve bu desteğin 6 ay geri ödemesiz olarak, ihracat ve imalat sektörlerinde 1 milyon TL’ye, diğer sektörlerde ise 500.000 TL’ye varan krediler şeklinde belirlenmesi, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomimizde bu süreçte yaşanan güçlüklerden kaynaklı sıkıntıları aşmalarında oldukça etkili bir yol olacaktır. Bunun yanında, işletmelerin büyüme potansiyellerini de tetikleyeceği görüşündeyiz. Hiç şüphe yok ki, ekonominin en önemli ayağını oluşturan faktörlerden birisi de finans sektörüdür. Ekonomik gelişmelerden hızla etkilenen sektörlerin başında bilindiği gibi bankalar gelir. O nedenle, Sayın Bakanımızın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi Programı’na katkı veren 13 bankayı da ayrıca kutlamak isteriz. Zira söz konusu Kredi Paketi, 13 bankanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 20 bin ile 40 bin arası işletmeye dokunulması öngörülen program için ayrılan toplam bütçe 20 milyar TL. Doğru zamanda atılmış doğru bir adım olarak gördüğümüz bu KOBİ Değer Kredisi programı için Sayın Bakanımıza teşekkür etmek isteriz. Türkiye ekonomisi uzun yılların tecrübesiyle oldukça güçlü bir zemine oturmaktadır, Küresel düzeyde yaşanan ekonomik ve siyasi olumsuzlukların tüm dünyayı belli ölçüde etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim, ABD’den Avrupa’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya her yerde ekonomik sorunlar ilk sıralarda yer tutmaktadır. Türkiye’nin de içinden geçtiği ekonomik süreç belli zorlukları karşımıza getirse de, toplumun birlik ve beraberlik duygusu içinde bunu aşacağına inancımız tamdır. Sayın Bakanımızın açıkladığı ekonomik önlem paketleri de bizim ülke olarak bunu başaracağımızı gösteren somut adımlardır.
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