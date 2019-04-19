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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

TİKA Başkanı Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı oldu

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TİKA Başkanı Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak atandı.

Serdar Çam, TİKA Başkanlığı görevinin yanında bakanlık bünyesindeki uluslararası faaliyetlere ilişkin çalışmaları yürütecek 

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 19 Nisan 2019 tarihli, 30750 sayılı atama kararı ile Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak atanan Çam, TİKA'nın yanı sıra Bakanlık bünyesinde yürütülen diğer uluslararası faaliyetlere ilişkin çalışmalara devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve TİKA gibi Türkiye'nin önemli yumuşak güç unsurları niteliğindeki kurumların faaliyetleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışındaki faaliyetleri giderek artıyor.

SERDAR ÇAM KİMDİR?

TİKA Başkanlığı'na 5 Haziran 2011'de atanan Çam, 30 Mart 1966'da Ankara'da doğdu.

İlköğrenimini Libya ve Fransa'da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çam, Almanya ve Belçika'da yüksek lisans çalışmalarının ardından Boston Üniversitesi'nde de İşletme dalında yüksek lisans yaptı. Çam, Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası Pazarlama dalında doktorasını aldı.

İngilizce ve Fransızca'nın yanı sıra temel düzeyde Almanca ve Arapça bilen Çam, 1992'de Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.

Çam, 1994-1995 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-1999 arasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002'ye kadar İsviçre ve İstanbul’da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı.

Serdar Çam, 2002-2009'da o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı ve ardından 2009-2011'de TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından bu yıl "Makedonya Liyakat Nişanı" verilen Çam'a, 2016'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından "Altın Mükemmellik Nişanı", 2017'de de Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından "Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Çam, Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 25. yılı anısına "Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 25. Yılı Jübile Madalyası"na layık görüldü.

Bunların yanı sıra Serdar Çam, 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Patent Enstitüsü Uluslararası Kamu Markası" ve 2017'de ise Emine Erdoğan'dan "Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yılın Kurumu" ödülünü aldı.

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