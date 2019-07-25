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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

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TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 77 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kuruma bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos'ta saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak. 

İhale şartnamesi, TİGEM ile Karacabey Tarım İşletmesi müdürlüklerinde görülebilecek. 

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