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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.05.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Tiffany icradan yarı fiyatına satılıyor

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Tiffany icradan yarı fiyatına satılıyor

Giyim sektöründe faaliyet gösteren ancak iflas eden Tiffany&Tomato 11 Haziran'da icradan satışa çıkacak.

Türkiye’de giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Tiffany&Tomato markası icradan satışa çıkıyor.

Şartnameye göre firmaya ait 3 milyon TL değerindeki 3 adet (Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017) marka 11 Haziran 2019 tarihi saat 11.15’de Bakırköy Adalet Sarayı 13. İcra Müdürlüğü’nde yarı fiyatına satışa çıkacak.

1990’lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye’de 400 mağazaya ulaşan marka, 1997 yılında 35 milyon dolar borçla iflas ederek, 1998’de ise Tiffany ve Tomato isimleri icradan ayrı ayrı satıldı. Tiffany ismini Modateks, Tomato adını da Juior Tekstil satın aldı. Tiffany ismi ise 2012’de Batik Örme’ye geçti. Batik Örme, Tiffany ismiyle mağazalar açarak markayı büyütme başarısı sergiledi. 11 Haziran’da ise Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017 isimli markalar icradan satılacak.

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