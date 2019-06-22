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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Ticari yatların özel tekne sınıfına geçişi kolaylaşıyor

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Ticari yatların özel tekne sınıfına geçişi kolaylaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Ticari yatların özel tekneye geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ticari yatların özel tekne sınıfına geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Söz konusu düzenlemeyle ticari yatın ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra yapılacak özel tekne cins değişikliğinde uygunluk değerlendirmesi aranmayacak. Geçiş maliyetini düşürecek uygulama 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe giriyor." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizcilik bilincini artırmak, vatandaşı denizle buluşturmak için Bakanlıkça "Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" eğitim programını 2 Ekim 2018'de başlattıklarını anımsatarak, programı yoğun bir şekilde yürüttüklerini vurguladı. 

Verilen ücretsiz eğitim ve sınavlarla proje başlangıcında 210 bin olan "Amatör Denizci" sayısının 600 bine ulaştığını ifade eden Turhan, "Büyük bir bölümü denizlerle kaplı olan dünyamızda deniz taşımacılığı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için de ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bu durum sektörün önemini ve stratejik değerini gözler önüne sermektedir. Biz de Bakanlık olarak sektörümüzü destekleyici düzenlemeler için çalışıyoruz." diye konuştu. 

Turhan, 2017'de vergi, harç ve benzeri hususlarda yaptıkları kanuni düzenlemeyle yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçişini teşvik ettiklerine dikkati çekti. Türk bayrağına geçen tekne sayısının gün geçtikçe arttığı bilgisini veren Turhan, 6 bin 371 teknenin Türk bayrağına geçtiğini kaydetti. 

"TEKNELERİN BARINMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Balıkçı barınaklarında özel teknelere yer tahsisi yapılması için bir proje başlattıklarını anlatan Turhan, "Bu projeyle özel tekne sahipleri düşük fiyatlarla teknelerini barındırabilecek. Proje kapsamında, 2020'ye kadar özel tekneler için yaklaşık 20 bin bağlama yeri tahsis edilmesi planlanıyor. Ülkemizdeki özel teknelerin barınma sorununu bu şekilde çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Turhan, ticari yatların özel tekne sınıfına geçişini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme yaptıklarını işaret ederek, "Söz konusu düzenlemeyle ticari yatın ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yıl sonra yapılacak özel tekne cins değişikliğinde uygunluk değerlendirmesi aranmayacak. Geçiş maliyetini düşürecek uygulama 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe giriyor." ifadelerini kullandı. 

Bakan Turhan, denizcilikte sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Denizci ülke, denizci millet idealiyle yolumuza hızla devam edeceğiz." dedi. 

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