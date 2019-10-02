Ticari taksi şoförlerinin sigortalılığı nasıl olur?
Ticari taksi şoförlerinin sigorta işlemleri bu meslekte çalışan vatandaşlarımız tarafından merakla aranan konular arasındaki yerini alıyor. Ticari taksi şoförlerinin nasıl sigortalı olması gerektiği ve bu kişilerin sigortalılık şartları internette aranan konu başlıklarından bazılar. İşte taksi şoförlerinin sigortalılığı hakkında detaylı bilgiler.
Sigortalı olmanın pek çok avantajı var. Çalışanlar için hem sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı hem de emeklilik konusunda fayda sağlayan sigortalılık konusunda bazı iş kollarının durumu merak ediliyor. Kimi durumlarda çalışanlar, kendileri prim ödeyerek sigortalı olmak imkanına kavuşabiliyor. Peki ticari taksi veya dolmuş şoförlerinin sigortalılığı nasıl olur?
TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİ NASIL SİGORTALI OLUR?
6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİ SİGORTALILIK ŞARTLARI?
-Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,
-İsteğe bağlı sigortalı olmama,
-Banka sandıklarına tabi çalışmama,
-Gelir veya aylık almama,
-18 yaşını doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekmektedir.
TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİ SİGORTALILIK MÜRACAATI NASIL YAPILIR?
Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak, araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmayacaktır. Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması halinde, her bir araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK’ya verilmesi gerekmektedir.
SİGORTALILIĞIN SAĞLADIĞI HAKLAR NELER?
Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.
PRİM İŞLEMLERİ NASIL?
2018 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 25 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre 2018 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 2.029,50 TL × %32,5 × 25 ÷ 30= 549,66 TL’dir. Bu kapsamdaki sigortalıların %3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı 2.029,50 TL × %35,5 × 25 ÷ 30= 600,39 TL olmaktadır.
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