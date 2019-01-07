Ticari araçlara ‘kira’ dopingi
Otomotiv sektörünün uzun süredir beklediği, ticari araçların kiralanabilmesinin önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle, bazı yetki belgesi sahiplerinin doğrudan kiracı olarak ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı. Bu yönetmelikle özellikle KOBİ’ler artık hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde kullanabilecek.
OTOMOTİV sektörünün uzun süredir istediği ve beklediği ticari araçların kiralanabilmesini mümkün kılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı. Sektörün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkan İnan Ekici, yapılan düzenlemenin KOBİ’lere büyük fayda sağlayacağını belirterek, “2009 yılından beri kiralanması büyük ölçüde yasak olan ticari araçların kiralanmasının önü bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Artık, uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve bazı risklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler. Özellikle KOBİ’ler hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacaklarından, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabilecek” dedi.
CİMRİ VE GÜVENLİ ARAÇLAR
Yapılan düzenleme sayesinde yeni ve ileri teknoloji ürünü araçlara erişimin kolaylaşacağını da belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekici, “Eski araçların kullanımdan kaynaklanan fazla yakıt tüketiminin önüne geçilmesi, ülkemizin daha az yakıt ithalatı yapmasına dolayısıyla cari açığın kapanmasına önemli katkı sağlayacak. Tüm bunların yanı sıra gerek kiralanacak olan araçların yeni nesil olmasından gerekse bakım ve onarımlarının kiraya veren firmalar tarafından düzenli bir şekilde takip edilecek olmasından ötürü, karayollarında seyir eden araçların daha güvenli olmaları sağlanacak ve trafik kazalarının önüne önemli ölçüde geçilebilecek. Ayrıca yapılan düzenleme global açıdan önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda bulunan ülkemizin üretim performansına pozitif yönde katkı sağlarken, sektörümüzün büyümesine önemli oranda katkı sağlayacak” diye konuştu.
KİRALAMA ARTIK SERBEST
Otomotiv sektörüne ilişkin analizler yapan EBS Danışmanlık’ın Genel Müdürü Erol Şahin ise yeni yönetmelikte ‘Sözleşmeli Araç’ tarifi değişerek ‘Finansman Şirketi Kiralama Sözleşmesi’ne ek ‘Uzun Dönem Kiralama Sözleşmesi’nin de eklendiğini belirterek, “Yani kanunun özüne göre ticari araç kiralaması artık serbest. Ancak herkesin takıldığı nokta yönetmeliğin değişen 2.maddesinde bulunan ‘f) N1 ve N1G araç sınıfında yer alan kamyonet cinsi olarak tescil edilen taşıtlarla yapılan ve taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar’ ibaresi. Burada gözden kaçırılan püf nokta 2.Maddenin 3.fıkrası. Bu maddede ‘Aşağıdaki taşıtlarla yapılan taşımalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır” diyor. Bunun anlamı izin verilen işlem ticari taşımaları kapsamakta. Genelde bu madde gözden kaçtığı için ticari taşımaların kiralama dışında olduğu düşünülmekte” dedi.
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