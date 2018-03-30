Ticarette ‘yeni dönem’ tasarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTicarette ‘yeni dönem’ tasarısı
GeriEkonomi Ticarette ‘yeni dönem’ tasarısı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Bülent SARIOĞLU/ANKARA
30.03.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

Ticarette ‘yeni dönem’ tasarısı

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Ticarette ‘yeni dönem’ tasarısı

ÜRETİMDEN, dağıtım ve satışa kadar ticaretin tüm aşamalarında “güvenli ürün” sorumluluğu getiren yasa tasarısı Meclis’e sunuldu.

Tasarıya göre, imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcı, üründen kaynaklanan sorunlarla ilgili 10 yıla kadar sorumlu tutulacaklar. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere uymayan şirketlere 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıp malları toplatılabilecek. Şirketler, riskli ürünlerin oluşturduğu tehlikeler nedeniyle ayrıca tazminat yükümlülüğüyle karşılaşacaklar ve sözleşmelerdeki şartlar buna engel oluşturmayacak.

RİSKLİ ÜRÜN TANIMI

Hükümetin hazırladığı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Yasa Tasarısı, Türkiye’de üretilen ve satılan tüm mallar ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünleri kapsayacak. Tasarı, AB dışındaki ülkeleri hedefleyen ürünler için uygulanmayacak. Tasarıyla, 2001’de çıkarılan Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Yasa’daki hükümler daha ileriye taşınıyor. Buna göre, ürünün piyasaya arz edilebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için teknik düzenlemede bu ürüne ilişkin öngörülen zorunlu uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması gerekecek. Ürünlere uygunluk işareti konulacak. Normal kullanım koşullarında insan sağlığı, işyeri güvenliği, tüketicinin korunması, çevre, kamu güvenliği veya diğer bir kamu yararını kabul edilebilir ölçülerin ötesinde olumsuz etkileme potansiyeli olan ürünler, “riskli ürün” kabul edilecek.

ÖZÜR SEÇENEKLERİ

Sorun çıkan bir ürünle ilgili şirket, “geri çağırma, sorunu giderme, satış değerinin ödenmesi, güvenli ve eşdeğer ürünle değiştirme” seçeneklerini sunacak. Teknik düzenlemeler ile ürün güvenliğine ilişkin kurallara uymayanlara, duruma göre 2 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Cezaya konu aykırılığın giderilmemesi halinde para cezası iki katına kadar çıkarılıp 500 bin lirayı bulabilecek. Ciddi risk oluşturan ürünlerde para cezası, toplam numune bedelinin 5 katı kadar, ihraç ürünlerinde gümrük bedelinin yüzde 25’i kadar olabilecek.
Ürünün geri çağrılması da dahil olmak üzere gerekli önlemleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen gideren işletmelere ceza verilmeyecek. Uygunluk ve teknik denetim işlerini yetkili kuruluşlar yapacak.

Tazminatta üç yıl sınırı

ÜRÜNÜN, bir kişiye veya mala zarar vermesi halinde, imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. İmalatçı veya ithalatçıyı tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmeler geçersiz sayılacak. Zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde Borçlar Yasası uygulanacak. Tazminat istemi, zarar görenin zararı öğrendiği tarihten itibaren üç yıl içinde yapılabilecek.

Kayıtlar düzenli şekilde tutulacak

TASARIYA göre işletmeciler, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticari unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün takibini kolaylaştıracak kayıtları düzenli şekilde tutmakla yükümlü olacaklar. Bu şart, piyasaya arzı elektronik ortamda sağlayanlar, aracı hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon gibi araçlar için de geçerli olacak.

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

10. halkada çöküş garanti

Batıkent’e yeni yaşam alanı

Şeker fabrikalarında araziler küçültüldü

Muz veya yosun giyeceğiz!