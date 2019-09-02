Ticaret savaÅŸÄ±nda tansiyon dÃ¼ÅŸmÃ¼yor ABD resmen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koydu

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
02.09.2019 - 09:41, Son GÃ¼ncelleme:

Ticaret savaÅŸÄ±nda tansiyon düÅŸmüyor! ABD resmen yürürlüÄŸe koydu

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Ticaret savaÅŸÄ±nda tansiyon düÅŸmüyor! ABD resmen yürürlüÄŸe koydu

ABD, 112 milyar dolarlÄ±k Ã‡in Ã¼rÃ¼nÃ¼ne 1 EylÃ¼l'den itibaren ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya baÅŸladÄ± ve bu adÄ±mla ticaret savaÅŸÄ± daha da kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±.

ABD ve Ã‡in birbirlerinden ithal aldÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlere koyduklarÄ± gÃ¼mrÃ¼k vergileri yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 112 milyar dolar deÄŸerinde Ã‡in ithal Ã¼rÃ¼nÃ¼ne yÃ¼zde 15 vergi konulmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸ, bu kararÄ± Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

YÃ¼zde 15 vergi durumunda ABD'li tÃ¼keticiler bazÄ± gÄ±da, spor malzemesi, spor giyim Ã¼rÃ¼nÃ¼, mÃ¼zik enstrÃ¼manlarÄ± ve mobilyaya daha fazla para Ã¶demek zorunda kalacak. Ã–te yandan Pekin de Ã‡in'e gÃ¶nderilen 75 milyar dolar deÄŸerinde ABD Ã¼rÃ¼nÃ¼ne yÃ¼zde 5 ila 10 gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya baÅŸladÄ±.

Ã‡in daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¼mrÃ¼k vergisi listesine giren Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda tatlÄ± mÄ±sÄ±r, domuz ciÄŸeri, mermer, bisiklet lastiÄŸi gibi bin 700 kadar Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

TEKRAR MASAYA YATIRILACAK

DÃ¼nyanÄ±n merakla beklediÄŸi vergi kararÄ±yla ilgili Trump cuma gÃ¼nÃ¼ ertelenmeyeceÄŸini ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â  Bu ayÄ±n ilerleyen gÃ¼nlerinde iki Ã¼lke temsilcilerinin Washingtonâ€™da bir araya gelip ticaret konusunu masaya yatÄ±rmasÄ± bekleniyor.Â 

Trump daha Ã¶nce de 300 milyar dolarlÄ±k Ã‡in Ã¼rÃ¼nÃ¼ne yÃ¼zde 15 vergi aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ancak daha sonra bunu 15 AralÄ±k tarihine ertelemiÅŸti. YÃ¼zlerce Amerikan ÅŸirketi Trumpâ€™a vergi artÄ±ÅŸlarÄ± konusunda ÅŸikayette bulunmuÅŸtu ancak Trump geri adÄ±m atmamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ticaret savaÅŸÄ±nda tansiyon dÃ¼ÅŸmÃ¼yor ABD resmen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koydu
1 Ekimâ€™den itibaren de Trump 250 milyar dolar deÄŸerindeki Ã‡in Ã¼rÃ¼nÃ¼ne yÃ¼zde 25â€™le yÃ¼zde 30 oranÄ±nda vergi uygulama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. AralÄ±k ayÄ±nda planlanan vergiler de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸinde Amerikaâ€™ya ulaÅŸan 550 milyar dolar deÄŸerinde bÃ¼tÃ¼n Ã‡in Ã¼rÃ¼nleri vergilenmiÅŸ olacak.

ASYA HÄ°SSE SENETLERÄ° YÃœKSELDÄ°

YatÄ±rÄ±mcÄ±lar, bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan gÃ¼venli liman aramalarÄ± ile birlikte Japon yenine yÃ¶neldi ve yen dolar karÅŸÄ±sÄ±nda Asya seansÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸer kazandÄ±. Offshore yuan dolar karÅŸÄ±sÄ±nda, Ã‡in Merkez BankasÄ±'nÄ±n (PBOC) kur fiksingini tÃ¼m tahminlerin Ã¼zerinde belirlemesinin ardÄ±ndan kayÄ±plarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± geri aldÄ±.

Asya hisse senetleri ve ABD endeks vadeli kontratlarÄ± tarifelerin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan, bu uygulamanÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de beklenmesine karÅŸÄ±n, yÃ¼kseldi.Â 

G7'DE TAVRI YUMUÅžAMIÅžTI

ABD ile Ã‡in'in arasÄ±nda sÃ¼ren ticaret savaÅŸÄ± 23 AÄŸustos tarihinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼mrÃ¼k vergilerini arttÄ±rmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±zÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak Fransa'da dÃ¼zenlenen G7 Zirvesi'nde Trump'Ä±n tavÄ±rlarÄ± yumuÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Gao Feng konuyla ilgili eylÃ¼l ayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacaklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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