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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.09.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Ticaret ihtilafları Almanya'da fabrika siparişlerini vurdu

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Ticaret ihtilafları Almanya'da fabrika siparişlerini vurdu

Almanya'da fabrika siparişleri, küresel ticaret ihtilaflarının etkisiyle temmuzda yüzde 2,7 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 5,6 azalış gösterdi. 

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 azalması yönündeydi. Almanya'da temmuzda, yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0,5 ve yabancı siparişler yüzde 4,2 düşüş kaydetti. 

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 0,3 artarken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 6,7 azaldı. 
Ülkede temmuzda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2,2, sermaye malı siparişleri yüzde 3 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 2,4 azalış kaydetti. 

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. 
Bu arada, haziranda önceki aya göre yüzde 2,5 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 2,7'ye revize edildi. Fabrika siparişlerinde haziranda yaşanan yüzde 2,7'lik artış, Ağustos 2017'den itibaren en yüksek oran olarak dikkati çekti. 

"BU YIL SANAYİ SİPARİŞLERİ HER AY ORTALAMA YÜZDE 1 AZALDI"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, genel olarak imalat sektöründeki siparişlerin, üçüncü çeyreğe zayıf başlangıç yaptığı belirtilerek, "Halen çözülmemiş küresel ticaret ihtilafları ve üretimdeki durgun iş beklentileri altında önümüzdeki aylarda sanayi sektörüne ilişkin hala temel bir gelişme belirtisi yok." denildi. 

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sanayinde aşağı yönlü trendin devam ettiğini aktararak, "Bu yıl sanayi siparişleri her ay ortalama yüzde 1 azaldı. Temmuz ayı verilerine baktığımızda, hem iç hem de dış siparişler azaldı." ifadelerini kullandı. 

Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerin yüzde 6,7 ile "dramatik bir düşüş" gösterdiğini kaydeden Brzeski, bunun da bir kez daha Almanya'nın devam eden ticaret çatışmalarına ve artan küresel belirsizliğine maruz kalışını ve onlara karşı hassasiyetini gösterdiğini vurguladı.
 
Brzeski, "Sanayi siparişlerinin gelişim süreci, Alman endüstrisinin son bir yıldaki düşüş eğiliminin acı verici bir örneği... Sanayi siparişleri, geçtiğimiz yıl aylık ortalama yüzde 0,4 düşüş gösterirken, bu düşüşün hızı bu yıl hızlandı. Azalan sipariş defterlerinin ve yüksek stokların bir araya gelmesi, imalattaki düşüşün yakında bitmeyeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ağustos ayı raporunda, ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "cansız" kalacağı belirtilerek, ekonominin resesyonun kıyısında olabileceği uyarısında bulunulmuştu. 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), küresel ticaret ihtilaflarının Almanya'nın ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ülke ekonomisinin yüzde 0,1 daraldığını teyit etmişti. 

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor. 

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