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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı'ndan yüksek katma değerli havacılık ihracatına destek

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Ticaret Bakanlığı'ndan yüksek katma değerli havacılık ihracatına destek

Ticaret Bakanlığı, katma değeri yüksek sektörlerde ihracatı artırma çalışmaları kapsamında alanlarında öncü uluslararası firmalarla Türk tedarikçi şirketlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yıl ihracat desteği bütçesini 3 milyar lira seviyesine çıkaran Bakanlık, yerli firmaların yüksek teknolojili ürünlerde uluslararası pazarlara açılmasını kolaylaştırmak ve ihracatını artırmak amacıyla çalışmalara hız verdi. 

Yüksek teknoloji üreticisi Türk şirketlerini küresel şirketlerle bir araya getirmeyi amaçlayan Bakanlık, bu kapsamda yarın "Havacılıkta Tedarik Zinciri ve İhracat Konferansı" düzenleyecek. 

Havacılık sektörünün önde gelen uluslararası firması Boeing iş birliğiyle düzenlenecek konferansa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. 

Konferansta Ticaret Bakanlığının destekleriyle havacılık sektöründe yurt dışına açılmanın pasaportu sayılan AS 9100 sertifikasını alan firmalar ve sektördeki önemli STK'lerin temsilcileri de yer alacak. 

Etkinlikte, firmalar, ABD'den gelecek sektör uzmanları tarafından küresel şirketlere nasıl tedarikçi olunabileceği yönünde bilgilendirilecek ve Bakanlığın bu kapsamdaki Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği hakkında bilgi paylaşılacak. 

İHRACATA HAZIRLIKTA KTZ DESTEĞİ

Bakanlığın, 2017 itibarıyla vermeye başladığı KTZ desteğiyle otomotiv, havacılık, makine gibi yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmalarının, küresel şirketlerin tedarik havuzlarına girme sırasında karşılaştıkları makine, ekipman, donanım, yazılım, sertifikasyon ve müşteri ziyareti gibi giderleri yüzde 50 oranında karşılanıyor. 

Bakanlığın söz konusu desteğinden bugüne kadar 58 firma yararlanırken, program kapsamında destek tutarı 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. 
Ticaret Bakanlığı destekleri ihracata hazırlık, pazarda tutundurma ve markalaşma olarak üç safhaya ayrılıyor ve desteklerin bir firmanın ihracat sürecinde itici  güç olmasına özellikle dikkat ediliyor. KTZ destekleri de havacılık gibi katma değeri yüksek sektörlerde ihracata hazırlık aşamasında önem
taşıyor. 

Öte yandan havacılık sektöründeki Türk firmaların küresel şirketlere tedarikçi olabilmesinin ön şartı olan AS 9100 sertifikasının alım süreci Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. 

Bakanlık, Ur-Ge projeleriyle, sertifikanın teminini kolaylaştırmak için alınan danışmanlık hizmetlerinin bedelini yüzde 75 oranında destekliyor. Ayrıca sertifikanın alımı sırasında oluşan maliyetlerin de yüzde 50'si yine Bakanlığın sağladığı Pazara Giriş Belgeleri Desteğiyle firmalara hibe ediliyor. 

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