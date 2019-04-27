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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.04.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı'ndan pazarcılara eğitim

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Ticaret Bakanlığı'ndan pazarcılara eğitim

Ticaret Bakanlığınca, pazarcı esnafının müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin artırılması ve mevzuat hakkında bilgi verilmesi amacıyla yıl boyunca ülke genelinde "Pazarcı Esnafı Eğitimleri" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sayıları yaklaşık 1 milyon 800 bini bulan esnaf ve sanatkarın yaklaşık 75 bini pazarcılık yapıyor. Esnaf ve sanatkarlar arasında yüzde 4'lük paya sahip olan pazarcı esnafı, perakende sektöründe de önemli bir rol üstleniyor. 

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce pazarcı esnafının müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin artırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri hakkında farkındalık yaratılması ve mevzuat hakkında bilgi verilmesi amacıyla yıl boyunca ülke genelinde "Pazarcı Esnafı Eğitimleri" düzenlenecek. 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Ankara'da 29 Nisan Pazartesi günü "Pazarcı Esnafı Eğitimleri"nin ilki gerçekleştirilecek. 

ÖFKE YÖNETİMİ DE EĞİTİM KAPSAMINDA 

Söz konusu eğitime Ankara'da faaliyet gösteren pazarcı esnafının yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde ve civar illerdeki pazarcılıkla ilgili meslek kuruluşları temsilcileri de katılacak. 

Pazarcılıkta güvenilirlik, uygun fiyat, ürünlerin taze olması ve samimi hizmet gibi etkenleri güçlendirmek amacıyla pazarcı esnafına, Hal Yasası, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gibi ilgili mevzuatlar, tedarik ve lojistik hizmetleri, vergilendirme, müşteri ilişkileri ve pazarlama, kişisel gelişim, stres ve öfke yönetimi konularında eğitim verilecek. 

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