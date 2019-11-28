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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığından kadın ve gençlere yönelik ihracat seferberliği

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Ticaret Bakanlığından kadın ve gençlere yönelik ihracat seferberliği

Ticaret Bakanlığının UPS ile yaptığı iş birliği kapsamında başlatılacak "Export Akademi" programıyla kadın ve genç girişimciler ihracatta başarılı girişimcilerle bir araya gelecek. Export Akademi ile kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması sayesinde ihracat artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, UPS ile yaptığı iş birliği çerçevesinde başlatacağı "Export Akademi" programıyla, ihracatta başarıya ulaşmış girişimcilerle kadın ve genç girişimcileri buluşturacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, İhracat Ana Planı'nda yer alan eylemlerden biri olan kadın ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesine ilişkin projelerini hayata geçiriyor.

Bu çerçevede başlatılacak Export Akademi ile başarılı ihracatçılarla buluşacak kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması ve böylece ihracat artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Program kapsamında her ayın son perşembe günü kadın girişimcilere, her ayın ilk perşembe günü de genç girişimcilere konusunda uzman kişilerce eğitimler verilecek.

Bakanlık, her ilde ihracat yapmaya istekli ve bu anlamda potansiyel sahibi olan girişimcileri 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getirecek. Export Akademi ile kadın ve genç girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri geniş kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Programda kadın ve genç girişimcilere gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar tüm konularda çok detaylı eğitimler verilecek.

Kamu-özel sektör iş birliğinde hayata geçirilecek programa ilişkin imza töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 

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