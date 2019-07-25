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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.07.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı ve Havelsan'dan "dijital" iş birliği

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Ticaret Bakanlığı ve Havelsan'dan "dijital" iş birliği

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay "Havelsan gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşları ile beraber ihracatımıza daha da fazla katkıda bulunmak, bunu yaparken de bizim yazılım altyapımızı en üst noktaya çıkarıp ihracatçılara yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain teknolojisinin avantajlarına kadar her türlü imkanı sunarak yeni pazarlara açılmalarına bir şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Bakanlık ile Havelsan arasında dijital dönüşüm alanında iş birliği protokolü imzalandı. 

Törende konuşan Turagay, dünyada dijitalleşme sürecinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zincir uygulamalarının hayata dokunan kavramlar haline geldiğini söyledi. 

Turagay, Ticaret Bakanlığı olarak uzun zamandır dijital dönüşüm konusunda çalıştıklarını ifade ederek, Dijital Dönüşüm Eylem Grubu ile bu konular üzerinde yoğun bir çaba sarfettiklerini vurguladı. 

İhracatçıların önünü açabilmek için Akıllı İhracat Platformu üzerinde çalıştıklarını dile getiren Turagay, bir yandan da bu amaç doğrultusunda blok zincir teknolojisi üzerinde çalıştıklarını kaydetti. 

Turagay, Havelsan ile bugün karşılıklı iyi niyet anlaşması imzaladıklarını belirterek, şöyle konuştu: 

"Bizim bir sürü projemiz var, bu projelerimizde milli kuruluşlarımızla beraber yürümek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu projelerin sayısı da çoğalacaktır. Amacımız çok net, Türkiye'nin ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payı bugün sadece yüzde 3-4 civarında, bunları çok daha yüksek seviyelere çıkarmak istiyoruz. Havelsan gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşları ile beraber ihracatımıza daha da fazla katkıda bulunmak, bunu yaparken de bizim yazılım altyapımızı en üst noktaya çıkarıp ihracatçılara yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain teknolojisinin avantajlarına kadar her türlü imkanı sunarak yeni pazarlara açılmalarına bir şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz." 

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Havelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol da blok zincir ve yapay zeka teknolojilerinin yanında siber güvenlik ortamında da kazanımlarını bakanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. 

Ticaret Bakanlığı ve Havelsan arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Havelsan'ın geliştirdiği blok zincir, yapay zeka ve bulut teknolojileri alanında ortak çalışmalar yürütülecek. 

Bakanlık ve şirket arasında çalışmaların sistematik bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ortak çalışma grubu oluşturulacak. 

Her iki kurum kendi alanlarındaki birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek güç birliği oluşturmayı ve gelecekteki ortak faaliyetler için iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. 

Havelsan'ın soruşturma vaka analizleri, akıllı şehirler, acil durum yönetimi gibi pek çok farklı alanda kullanılabilecek Astarus ürününün, iş birliği kapsamında ticaret ve gümrük alanında kaçakçılık tespiti, kaçakçılığın önlenmesi ve davranış analizi konularında kullanımı amaçlanıyor. 

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