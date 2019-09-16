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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
16.09.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı: Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 2,49

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Ticaret Bakanlığı: Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı yüzde 2,49

TİCARET Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde 204 bin 576 adet kırtasiye ürünü ve tamamı yerli 2 bin 130 adet okul kıyafetinin denetlendiğini, güvensizlik oranının yüzde 2,49 olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca 2011 yılında yayımlanan, ’Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ’ ile hem iç piyasa hem de ithalat aşamasındaki ürün güvenliği denetimleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik ilk uygulamanın başladığı bildirildi. Bu denetimlerde kırtasiye ürünlerinde Tebliğ ile kısıtlama getirilen ’azo boyar’ maddeler ve ’fitalatlar’ yönünden kontroller yapıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"2017 yılında ülkemizde gerek tehlikeli kimyasallarla ilgili olan Reach Tüzüğü’nün gerekse Oyuncak Yönetmeliği’nin bire bir Avrupa mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ile denetim kapsamı genişletilmiştir. 23 Temmuz 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, ’Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’ ile Bakanlığımızın sorumlu olduğu tüketici ürünlerinde 66 grup kimyasala kısıtlama getirilmiştir. Yine Avrupa Birliğine uyumlu olarak Bakanlığımızca yayınlanan, ’Oyuncak Yönetmeliği’ ile ağır metal sayısı 8’den 19’a çıkarılmış, 55 alerjen maddeye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır."

DENETİM FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİLMEKTEDİR

2018 yılı itibarıyla kırtasiye ürünlerinin azo boyar maddeler, fitalat, ağır metaller, kurşun, PAH, uçucu organik bileşikler, kadmiyum ve DMF yönünden; kokulu silgiler, yapıştırıcılar ve sprey boyaların ise alerjen maddeler yönünden teste tabi tutulduğu belirtilerek "Okul kıyafetleri; azo boyar maddeler, organik kalay bileşikleri, nikel, kadmiyum ve nonilfenoller yönünden incelenirken, elyaf içerik bilgilerinin doğruluğu da laboratuvarlarımızca kontrol edilmiştir. Bakanlığımızca ürün güvenliğinin sağlanmasında denetim faaliyetlerine ek olarak tarafların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine de önem verilmektedir" denildi.

GÜVENSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yoğun denetim ve eğitim çalışmaları sonucunda, 2011’de kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranının 2012 yılında yüzde 24'e düştüğü belirtilerek, "Sektör bilgilendirme çalışmalarının da etkisiyle düşmeye devam eden güvensizlik oranı 2013 yılında yüzde 18’e, 2014 yılında yüzde 11,2'ye ve 2015 yılında ise yüzde 3,3'e düşmüştür. 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen denetimlerde güvensizlik oranı yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise denetlenen 115 bin 16 üründen 3 bin 598’i güvensiz bulunmuştu" ifadelerine yer verdi.

2019 YILI KIRTASİYE DENETİM SONUÇLARI

2019 yılı denetimlerinde; 31 bin 870 adedi yerli, 172 bin 706 adedi ithal olmak üzere toplam 204 bin 576 adet kırtasiye ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin 130 adet okul kıyafetinin denetlendiği belirtilerek, "Güvensiz olduğu tespit edilen 5 bin 97 kırtasiye ürününün; 4 bin 59 adedi yerli, bin 38 adedi ise ithaldir. Kırtasiye denetimleri sonucunda güvensizlik oranı yüzde 2,49 olarak tespit edilmiştir. Tekstil ürünlerinde ise herhangi bir güvensizlik tespit edilmemiş olup, 380 adet ürüne, etiketlerinde bulunan elyaf içeriği bilgilerinin uygunsuzluğunu düzeltmek üzere süre verilmiştir" denildi.

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