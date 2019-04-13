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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.04.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Araç sahipleri dikkat! Mutlaka ödeyin...

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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Araç sahipleri dikkat! Mutlaka ödeyin...

Ticaret Bakanlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandığını bildirdi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesine istinaden Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, 1 ve 2 No’lu Taşıt Takip Programı’nda tescil aşamasından sonra "Muhafazaya bilgi gönderildi. Araç üzerinde ceza kaydı bulunmaktadır." uyarısı üzerine, araç sürücüleri veznelere yönlendirilerek Karayolları Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilen tutarların ödenmesi sağlanıyor.

Diğer taraftan anılan yönetmeliğin 8’inci maddesine istinaden borç görülmesi halinde tahsilat gerçekleşmeden araçların Muhafaza Kara Kapıları Taşıt Takip Programı üzerinden saha çıkışı yapılamıyor.

Bununla birlikte Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce araç sürücülerinin mağdur olmaması için ilave ödeme noktaları da açıldı.

Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarını, gümrük kapısına gelmeden önce ödemeleri uyarısında bulunuldu.

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