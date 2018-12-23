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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
23.12.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı Pekcan: Bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız

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Ticaret Bakanı Pekcan: Bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracattaki artışa vurgu yaparak, ”Küresel ticaretteki risklere karşın bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız. 2018’in ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 7,7 artarak yüzde 54,2 milyar dolara ulaşmıştır. Kasım sonu itibariyle yıllık ihracatımız cumhuriyet tarihi rekoru olan 168,1 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. 2019 yılı hedefimiz ise 182 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmaktır” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Genel Kuruluna katıldı. Programın açılışında konuşan Bakan Pekcan, “Büyük ülkelerin geleceğe dönük büyük hedefleri vardır. Bugün dünyanın önemli coğrafyalarında ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. İhracat hedeflerimize ulaşmak için yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara, yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu dönemde özellikle büyük gelecek vadeden Afrika, Uzak Doğu Asya, Latin Amerika pazarlarında daha etkin olmayı hedefliyoruz. 2'inci Türkiye-Afrika İş Forumu’nu ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Topluluğu ile yapılan ekonomi ve iş birliğini başarı ile DEİK’in ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Çin, Rusya, Hindistan, Meksika odak ülke olmak üzere Afrika ve Latin Amerika’yı da içine alan coğrafyada projelerimizi, eylem planlarımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil kapsamlı derin serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili müzakerelerimize devam ediyoruz. 35 adet yeni Türk Ticaret Merkezimizi nerelerde açacağımızı talep ve yerel olarak tespit etmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“BU YIL İHRACATTA CUMHURİYET REKORU KIRACAĞIZ”

İhracattaki artışa dikkat çeken Bakan Pekcan, “Tasarruf bütçesi uyguluyoruz ama tasarruf uygulamadığımız tek yer ihracat destekleri. Küresel ticaretteki risklere karşın bu yıl ihracatta cumhuriyet rekoru kıracağız. 2018’in ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 7,7 artarak yüzde 54,2 milyar dolara ulaşmıştır. Kasım sonu itibariyle yıllık ihracatımız cumhuriyet tarihi rekoru olan 168,1 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. 2019 yılı hedefimiz ise 182 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmaktır” şeklinde konuştu.

“TİCARET ATAŞELERİMİZİ YEREL KADROLARLA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

İlerleyen günlerde ticaret ataşeleri ile bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Bakan Pekcan, ”Bu toplantıda bütün iş konseyi başkanlarımızla ticaret ataşelerimizi bir araya getireceğiz. Ayrıca bölgesel odaklı ticaret ataşelerimizle Asya, Pasifik, Afrika, Avrupa ve Amerika ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek hedeflerimizi masaya yatırıp, yol haritamızı beraber çıkaracağız. Bundan böyle ticaret ataşelerimizi daha görünür kılmak, sizlerin daha çok önünü açmak için daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Ticaret ataşelerimizi yerel kadrolarla güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde yeni hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde iş konseyi başkanı olarak temsil ettiğiniz ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi arttırmaya yönelik faaliyetlerinizi daha da yoğunlaştırmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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