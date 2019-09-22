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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tıbbi malzemecilerin gözü üniversite hastanelerinde

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Tıbbi malzemecilerin gözü üniversite hastanelerinde

EGE Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Derneği Başkanı ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) yönetim kurulu üyesi Onur Akgün, kamu ve üniversite hastanelerinde satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadelerinin makul süreleri aştığını belirterek, “Firmaların 2-3 yıllık alacaklarının hala ödenmemiş olması, sektörümüzü ne yazık ki durma noktasına getirdi. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Kamu ve üniversite alacaklarımızın şu an için toplam tutarı 6 milyar TL’yi aşmış durumda” dedi.

Akgün, sorunlarını özetle şöyle anlattı: “Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin ödemeleri 9-10 ayları buluyor, üniversite hastaneleri ise ödemeleri neredeyse 2-3 yıldır yapılmıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, geçen sene üniversite hastanelerinin borçlarına yönelik ödeme yapsa da ödemelerin feragat verilerek ve iskontolu olması, sonrasında firmalara hiçbir ödeme yapılmamış olması süreci sıkıntılı bir noktaya taşıdı. Hastaneler, tıbbi cihazların ödemelerini yapmak yerine, aldıkları yan hizmetlerin (bakım-onarım, temizlik, yemek vb.) ödemelerini daha önce yapıyor. Hem ödemedeki gecikmeler hem de finansal araçlara ulaşma imkanımızın kalmaması sektörümüzü çıkılmaz bir darboğaza sokuyor. Tedavi hizmetlerinin sürdürülmesi için zaruri olan tıbbi cihaz ödemelerinin, öncelikli ödemeler içinde sayılması, sağlık hizmet sunumunu sürdürülebilirliği açısından önemli. Sonuç olarak düşük fiyatlar ve geç ödeme politikası dolayısıyla küçülen ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firma sayısı her geçen gün artıyor ve uzun eğitimlerden geçerek yetişen, konusunda deneyimli ve yetkin sektör çalışanları işsiz kalıyor. Bayilik sisteminin sürdürülmesi mümkün olmadığından bazı ürün gruplarında, büyük şehirler dışına hizmet götürülemiyor. Satılan ürünler ya yerine konulamıyor ya da üretilemiyor.

120 GÜN VADE

Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle hastalara tanı konulamıyor ve tedavileri zamanında yapılamıyor. Bazı hastaların ameliyatları erteleniyor. Kamudan alacakların vadesi kısaltılmalı. Kamu kurumlarından alacaklarımızın vergi ve SGK primleri ile mahsubu sağlansın, KGF kredilerinin yapılandırılması yoluyla nakit akışı pozitife döndürülsün. İhale idari şartnamelerinde yazan 120 günü aşmayacak vadelere kamunun riayet etmesi ve ihalelerin 1 yılı aşmayacak şekilde yapılması da hayati önemde.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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