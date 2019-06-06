Tıbbi bitkide hedef 5 milyar dolar

Karacabey, Türkiye’nin bitki biyoçeşitliliği açısından yüzde 32’si endemizm özelliğiyle Kıta Avrupası’nda bulunan endemik tür sayısı kadar endemik türe sahip olduğunu belirterek “Maalesef biyolojik çeşitliliğimizin bu zenginliğine rağmen biz bu türlerin yüzde 3’ünü ekonomiye kazandırabiliyoruz. ORBİS adını verdiğimiz Orman Bilgi Sistemi’nin içerisinde bir veri tabanı oluşturduk. Bugüne kadar 4 bin 56 farklı türde 23 bin 300 tane veriyi bu envantere girmiş olduk. En önde kekik geliyor ki dünyada da kekik piyasasında ülkemiz söz sahibi ülkelerin başında geliyor” dedi.

DEFNEYE 30 MİLYON

Dünyada 115 milyar dolarlık piyasası olan bir sektörde Türkiye’nin bu konuda hak ettiği payı almadığını belirten Karacabey, şöyle devam etti: “2019’da 1 milyar 100 milyon dolarlık bir hedef var. 2023 hedefimiz bizim 2 milyar dolar, ama yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz rakam 5 milyar doların üzerine çıkacağımız yönünde. Odun dışı orman ürünlerinin orman köylüsüne katkısı ne peki? 2018 yılında 600 milyon lira, 2019 hedefimiz de 700 milyon lira olarak belirlenmiş durumda. Bartın’da belki küçük, hadi orta diyebileceğimiz ölçekli bir defne tesisinde tesis sahibi köylülere sadece defne toplamaları için bu yıl 30 milyon lira para harcadık. Odunsal olmayan ürünlerin ülke ekonomisine katkısına baktığımız zaman, uç ürünlerle birlikte 2018’de 4 milyar 250 milyon lira olduğunu tespit ettik. 2019 hedefi de 5 milyar lira.”

38 EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Karacabey, tıbbi aromatik bitkilerle alakalı eylem planları hazırladıklarını ve toplamda 38 eylem planının 8-9 tanesi tıbbi aromatik bitkilerle alakalı olduğunu kaydetti. Karacabey, “Sakız dünyada yayılış alanı çok sınırlı olan bir tür ve ülkemizde de yetişebiliyor, özellikle Ege Bölgesi’nde, Çeşme yarımadasında. Trüfle alakalı şu an için 10 milyon dolar ülke ekonomisine katkısı var. Biz bunu 300 milyon dolarak çıkarmayı hedefliyoruz. Sakızda 660 dekar alanda şu anda sakız ormanımız var, bunu 2 bin dekar alana çıkaracağız ve 5 milyon dolar ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

MANTARDAN 25 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

- KARACABEY, Türkiye ormanlarında 750 hektar alanda 530 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunduğunu belirterek “Ihlamur ağaçlarının lehine müdahaleler yaparak buradaki üretimi arttırmayı hedefliyoruz ve nihayetinde ülke ekonomisine 10 milyon dolarlık bir katkı bekliyoruz. Ada çayı yine ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen türlerimizden bir tanesi. Şu anda 10 bin ton faydalanılabilir ada çayı bulunduğunu tespit ettik. 10 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Bunun 15 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Doğal mantarlar yine ülkemizin önemli zenginliklerinden bir tanesi. Bununla alakalı eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Mantardan birçok zehirlenme vakaları maalesef. Şu an tespit edilmiş 25 milyon dolar bir ihracatımız söz konusu. Nihayetinde 35 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.