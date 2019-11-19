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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

THY'ye "fındıklı baklava" önerisi

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THY'ye "fındıklı baklava" önerisi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türk Hava Yollarının sosyal medya hesabında "Dünya Baklava Günü"nde yapılan paylaşım üzerine Genel Müdür Bilal Ekşi'ye uçakla fındıklı baklava gönderdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye uçakla fındıklı baklava gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında, "Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru: cevizli mi, fıstıklı mı? Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor." mesajını paylaştı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye ithafen gönderdiği paylaşımda, "Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir." yanıtını verdi.

Güler'in "Fındıklı baklava" önerisine sessiz kalmayan Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek, "Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları." ifadesini kullandı.

THY Genel Müdürü Ekşi'nin verdiği cevaba karşılık iki tepsi fındıklı baklava yaptıran Güler, Ordu-Giresun Havalimanı'na gitti.

Burada THY'ye ait uçakta bir tepsi baklavayı personele ikram eden Ekşi, diğerini de Ekşi'ye iletilmek üzere pilota teslim etti.

"HERKES FINDIKLI BAKLAVAYI DA YAYGIN OLARAK TADACAKTIR"

Güler, fındığın hem yerli hem de çok lezzetli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır." ifadesini kullandı.

Havalimanına gelerek Bilal Ekşi'ye fındıklı baklavalarından gönderdiklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Kendisine sosyal medyadan fındıklı baklavayı önerdiğimizde kendisi 'Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları' diyerek bizlere zekice bir cevap göndermişti. Bilal Beyin damak zevkinin de zekası kadar parlak olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz."

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