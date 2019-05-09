THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 89 oldu
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan yüzde 89 kalkış oranının gerçekleştiğini söyledi.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda çarşamba günü yaptığı seferlerde zamanında kalkış oranı yüzde 89 oldu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda çarşamba günü yaptığımız seferlerde zamanında kalkış oranımız %89. Sizlere daha iyi hizmet vermek için daha çok çalışacağız." dedi.
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