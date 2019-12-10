THY'nin yolcu sayısı arttı
THY'nin Kasım'da yolcu sayısı yüzde 3.7 arttı; yolcu doluluk oranı yüzde 82.3'e yükseldi.
Türk Hava Yolları'nın Kasım'da yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3.7 artışla 5.7 milyon oldu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada yolcu sayısının iç hatlarda %2.7 azaldığı, dış hatlarda ise %8.5 arttığı belirtildi.
THY'nin yolcu doluluk oranı da Kasım'da 0.8 puan artışla %82.3 oldu.
Yolcu sayısı Ocak-Kasım döneminde ise %1.2'lik azalışla 68.8 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı da 0.4 puanlık azalış ile %81.7 oldu.
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