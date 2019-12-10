THY'nin yolcu sayısı arttı

Türk Hava Yolları'nın Kasım'da yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3.7 artışla 5.7 milyon oldu.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamada yolcu sayısının iç hatlarda %2.7 azaldığı, dış hatlarda ise %8.5 arttığı belirtildi.



THY'nin yolcu doluluk oranı da Kasım'da 0.8 puan artışla %82.3 oldu.



Yolcu sayısı Ocak-Kasım döneminde ise %1.2'lik azalışla 68.8 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı da 0.4 puanlık azalış ile %81.7 oldu.