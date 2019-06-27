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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.06.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" ismi verildi

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THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" ismi verildi

THY, dün filosuna dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adının verildiğini duyurdu.

Türk Hava Yollarının (THY), filosuna dün dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adı verildi.

THY'den yapılan açıklamada, filonun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yapılan ankete katılan ve "AdıErenOlsun" diyerek destek veren tüm misafirlere teşekkür edildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi 'Maçka' adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı. 

"ADIERENOLSUN" ETİKETİNE YOĞUN İLGİ

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için önceki gün Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket düzenlemişti. 

Hava yolunun Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek, "rüya uçak" olarak tabir edilen uçağın ismi için "Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadeleri yer verilirken seçenekler arasında, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma." yer almıştı. 

THY filosundaki ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi konusunda sosyal medyada bir kampanya başlatılmış, etikete kısa sürede çok sayıda kişi destek vermişti. 

THY'nin yeni uçağı istanbul'da
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