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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

THY'nin rüya uçağı tarifeli seferlere başladı

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THY'nin rüya uçağı tarifeli seferlere başladı

Şehit Eren Bülbül'ün anısına dün Trabzon'a özel uçuş gerçekleştiren THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı Maçka, ilk tarifeli seferini Antalya'ya yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) "Maçka" isimli rüya uçağı, ilk tarifeli seferini Antalya'ya yaptı.

Şehit Eren Bülbül'ün anısına dün Trabzon'a uçuş yapan, THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı, bugün tarifeli seferlere başladı. 
"TK 2410" sefer sayılı, 52 dakika süren İstanbul-Antalya uçuşunda, 296 yolcu (260 6 ekonomi 30 business) yolcu yer aldı. Uçağın, İstanbul'a dönüş seferi ise yüzde 100 doluluk ile yapılacak. 

Öte yandan, THY'nin filosuna katılan B787-9 tipi uçağın ilk seferi 8 Temmuz'da İstanbul-Antalya olarak planlandı ancak sosyal medyada başlatılan kampanya sonrası planlama Trabzon olarak değiştirildi. 

Rüya uçağın isminin sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmesi için THY'nin Twitter hesabında başlatılan ankete yüz binlerce kullanıcı, ismin şehit Eren Bülbül’ün adını yaşatması gerektiği yanıtını vermişti. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çağrıya kayıtsız kalmayan bayrak taşıyıcı hava yolu, Eren Bülbül’ün doğduğu, büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu ilçe Maçka ismini rüya uçağa taşımıştı. 

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