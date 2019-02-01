THY’nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY’nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı
GeriEkonomi THY’nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
01.02.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

THY’nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY’nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı

Türk Hava Yolları(THY) business sınıfında seyahat eden yolcular için tahsis ettiği özel şoförlü, lüks araçlı transfer hizmetine 6 kent daha ekleyerek 20 noktaya çıkardı. ABD ve Kanada’da 35 mile (56.3 km) kadar yolculara havalimanı ile şehir merkezi arasında lüks araçlarla ücretsiz transfer hizmeti sağlanıyor.

Türk Hava Yolları, Abu Dhabi, Dubai, Doha, Kuveyt, Beyrut, Tel Aviv, Tahran, Kahire, Mumbai, Delhi, Karaçi, Lahor, İslamabad, Dakka, Nairobi, Riyad, Dammam, Amman, Cidde veya Bahreynden ABD ya da Kanadaya veya bu istikametlerin tam tersi yönünde seyahat eden Business Class yolcularına lüks araç ve özel şoför ile transfer hizmeti sağlıyor. Ücretsiz yolculuk hizmeti Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington, Montreal, Toronto’da 35 mile (56.3 km) kadar geçerli. Yolcular, 35 milin aşılması sonucu oluşan ek ücretleri ödüyor.

HAVALİMANI-ŞEHİR MERKEZİ ARASINDA TRANSFER HİZMETİ

Hizmetten faydalanmak için biletin seyahatten en az 24 saat önce alınması gerekiyor. Gidiş-dönüş Business Class bileti sahipleri ABD ve Kanada kentlerinde hem "havalimanı-kent merkezi" hem de "kent merkezi-havalimanı" transferlerinde özel sürücü hizmetinden yararlanabiliyorlar. Tek yön dönüş Business bileti sahipleri sadece kent merkezi-havalimanı yönünde, tek yön gidiş Business bileti sahipleri ise havalimanı-kent merkezi yönünde kullanabiliyor. Exclusive Drive hizmeti, 24 Mayıs 2019 tarihinden önce kalkışlı Business Class biletleri için geçerli. Exclusive Drive hizmeti, 2-12 yaşları arasındaki çocuklar için geçerli değil. Ödül biletlerde ve ekonomi sınıfında ücretsiz olarak business’a yükseltilen biletlerde hizmet kullanılamıyor. Exclusive Drive, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilmeyen codeshare (ortak) uçuşlarda geçerli değil.

HİZMETTEN NASIL YARARLANILIYOR

Yolcular, Exclusive Drive koşullarına uygun Business Class bileti satın aldığında rezervasyondaki e-posta adresine hizmetle ilgili bilgi içeren bir e-posta gönderiliyor.Rezervasyon kaydı (PNR) ve soyadı bilgileri girildikten sonra, Exclusive Drive hizmetinin alınma ya da bırakılma konumu, tarih ve saat tercihleri seçilebiliyor. Rezervasyonun onaylanması üzerine servis sağlayıcı firma, karşılanma zamanı hakkında yolcuyu bilgilendiriyor. Karşılanma zamanı, servis sağlayıcı tarafından, vaktinde check-in yapabilmesi için adresten havalimanına ulaşmak için gereken süre göz önünde tutularak ayarlanıyor. Karşılanma zamanından önceki 24 saat içinde, servis sağlayıcı yolcu ile iletişime geçerek hizmetin hala geçerli olup olmadığıyla ilgili onayı alıyor. Şoförler varış saatinden itibaren en fazla 1 saat ve havalimanı alışlarında en fazla 15 dakikaya kadar bekleyebiliyor.

YOLCU BÜYÜK ARAÇ TALEBİNDE DE BULUNABİLİYOR

Karşılanma saatinde şoför yolcuyu konakladığı yerin bulunduğu sokakta bekliyor.Belirlenmiş mesafe sınırlarını aşarsa, bölgesel fiyatlar üzerinden fazla mesafe ücreti ödeniyor. Güzergah üzerindeki farklı bir adreste bulunan yolcu, arkadaşını hedeflenen varış noktasına giderken almak ya da bırakmak için birlikte seyahat etmesini talep edebiliyor. Bu gibi talepler de servis sağlayıcı takdirine bağlı olarak karşılanabiliyor veya ek ücret talep edilebiliyor. Şoförle farklı bir şekilde anlaşılmadığı sürece en fazla bir büyük ve bir küçük bagaj alma hakkı bulunuyor. Sadece koltuğun altına sığabilecek yumuşak çantaların aracın kabininde taşınmasına izin veriliyor. Daha büyük bir araç talebi için uçuşa en az 24 saat kala doğrudan servis sağlayıcıyla iletişime geçilmesi gerekiyor. Servis sağlayıcıların ihmali ve davranışlarından ya da verilen servisin imkanlarının yetersizliğinden Türk Hava Yolları sorumluluk kabul etmiyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor