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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ARTAN- İstanbul (DHA)
21.09.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

THY’nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı

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THY’nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı

Türk Hava Yolları’nın(THY) kargo markası Turkish Cargo, 19 ayda 169 lüks araç taşıdı.

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiriyor. Turkish Cargo, geçtiğimiz yıl 1,4 milyon ton kargo taşıması yaparak, WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre uluslararası hava kargo taşımacılığında ilk 10da yer aldı.Bu yıl ise Turkish Cargo, global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3.9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini korudu.

BU YIL 7 AYDA 70 ARAÇ TAŞIDI

Turkish Cargo, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 vizyonu doğrultusunda, dünyanın en iyi beş hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Turkish Cargo özel taşıma operasyonları da yapıyor.O operasyonlardan biri de lüks araç taşımacılığı... Turkish Cargo, 2018 yılında 99 lüks aracı dünyanın dört bir yanına taşıdı.Turkish Cargo, 2019 yılının 7 aylık döneminde, 70 adet araç taşıyarak, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağladı. Araç taşımalarda hasara, yağ-yakıt sızıntısına ve kısa devreye karşı önlem alan Turkish Cargo, su ve yakıt depo kapaklarını kontrol ediyor.

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