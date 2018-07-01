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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.07.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Kaptan Pilot İnce 45 yıl sonra bu anonsla veda etti

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Türk Hava Yolları’nın (THY) kaptan pilotu Kemal İnce 45 yıllık gökyüzü kariyerinin veda uçuşunu kendisi gibi Türk Hava Yolları pilotu olan oğlu ile gerçekleştirdi.

THY'nin en deneyimli pilotlarından olan ve A330 filosunda görevini icra eden pilotu Kemal İnce 30 Haziran Cumartesi günü TK2557 kodlu Dalaman-İstanbul uçuşuyla gökyüzüne veda etti. Kemal İnce’nin 45 yıllık kariyerinin son uçuşunda kendisi gibi Türk Hava Yolları filosunda görevli olan oğlu Kaptan Pilot İnanç İnce de yer aldı.

1973'TE BAŞLADI

1953 yılında Sinop’ta doğan ve 17 yaşında Hava Harp Okulu ile havacılık dünyasına adım atan Kaptan İnce ilk uçuşunu 1973 yılında gerçekleştirdi. 1993 yılında Türk Hava Yolları ailesine katılan kaptan pilot 45 yılda, 14 farklı uçak tipinde yaklaşık 26 bin saatini diğer bir deyişle 3 yılını bulutların üzerinde uçarak geçirdi. Deneyimli pilot son uçuşunda oldukça özel anlar yaşadı. Kemal İnce’yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı.

Kaptan Pilot İnce 45 yıl sonra bu anonsla veda etti



YARIN NE HİSSEDERİM BİLMİYORUM
Veda uçuşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal İnce; “45 yıl dile kolay ancak insan ömrü için çok uzun bir dönem. Pilotluk ise çok özel bir meslek, bulutlarla haşır neşir olmak çok güzeldi. Bugünse son uçuşumu gerçekleştirdim. 45 yıldır o kadar alıştım ki yarın ne hissederim bilmiyorum. Pilot olma hayali kuran kadın, erkek tüm gençlere Atatürk’ün sözünü hatırlatmak isterim; istikbal göklerdedir. İstikballeri için Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’ne başvurarak hayallerini gerçekleştirebilirler.” dedi. Türk Hava Yoları pilotu İnanç İnce ise; “Çok mutlu ve gururluyum uzun bir uçuş kariyerinin ardından güzel bir vedada birlikteyiz. İnşallah böyle güzel geçen yıllar bize de nasip olur. Ben babamın mesleğini tercih ederek pilot oldum, benim çocuklarımın ve yeğenlerimin de dedelerinin açtığı yolda pilot olmalarını çok isterim” dedi.
Kaptan Pilot İnce 45 yıl sonra bu anonsla veda etti



SİZLERLE SON UÇUŞUM...

Pilot Kemal İnce Dalaman- İstanbul uçuşunda yolculara da duygusal bir anons yaptı. İnce; “Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, Kaptan pilotunuz Kemal İnce olarak sizlere 45 yıllık pilotluk mesleğimin son uçuşundan sesleniyorum. Bu uçuş ile birlikte benim için bir tutku olan pilotluk serüvenimi tamamlamış olacağım. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek ve 45 yıllık maceramı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarında emniyetli inişler, yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum.” dedi. Uçakta bulunan 305 yolcu da anonsa alkışlarla eşlik etti.

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