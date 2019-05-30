THY'nin "İyiliğe Uçan" melekleri sınır tanımıyor
Türk Hava Yolları kabin memurlarının kurduğu "İyiliğe Uçanlar Platformu" 3 bin kişinin olduğu organizasyona dönüştü.
Milyonlarca yolcunun güvenli ve rahat şekilde uçması için çalışan THY kabin memurlarının 8 yıl önce kendi aralarında kurduğu "İyiliğe Uçanlar Platformu", şimdilerde Afrika'dan Asya'ya, Kars'tan Edirne'ye kadar geniş bir ağda, yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü.
"İyiliğe Uçanlar Platformu Kurucusu Sinem Güldal "Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek. Çünkü biz her projeden sonra kendimizi sıfırlanmış ve yeniden başlamış gibi hissediyoruz. Tekerlekli sandalyeden tutun da evinde erzak ihtiyacı olan aileye, kışlık ayakkabısı ve montu olmayan çocuğa kadar herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bize gelip 'Şu konuda yardıma ihtiyacımız var' diyenlere asla gözümüzü kapatıp, kulağımızı tıkamıyoruz. Ulaşılmayana ulaşmak adına şirketimiz nasıl birçok noktaya uçan hava yolu ise biz de kalbe en çok dokunan iyilik grubu olarak adımızı havacılık camiasına yazdırmak istiyoruz" dedi.
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