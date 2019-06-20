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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.06.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

THY'nin İstanbul-New York aktarmasız uçuşunun 25. yılı

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THY'nin İstanbul-New York aktarmasız uçuşunun 25. yılı

İstanbul- New York aktarmasız uçuşlarının 25. yılı için New York Metropolitan Club'ta resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş "THY çok büyük fedakarlıklarla büyük bir başarı hikayesine imza atmış durumda" dedi.

İstanbul- New York aktarmasız uçuşlarının 25. yılı için Metropolitan Club'ta düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve çok sayıda davetli katıldı. 


Başkonsolos Aktaş burada yaptığı konuşmada, THY’nin Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak 124 ülkeye uçtuğunu, İstanbul-New Jersey uçuşlarının da bir ay içerisinde başlayacağını kaydetti. 

Dışişleri mensubu olarak yaklaşık 20 yıldır Bulgaristan, İtalya, Irak gibi bölgeler de dahil olmak üzere görev yaptığı birçok ülkede THY yetkilileriyle
çalıştığını anlatan Aktaş, “Bu 20 yıl boyunca gördüğüm şuydu. THY çok büyük fedakarlıklarla büyük bir başarı hikayesine imza atmış durumda. Burada alın terininin, emeğin ve adanmışlığın büyük etkisi var.” diye konuştu.

THY New York Genel Müdürü Öcal da İstanbul-New York doğrudan uçuşlarının 1994'ten bu yana devam ettiğini belirtti. Brooklyn Belediye Başkanı Adams ise özellikle Brooklyn'de yaşayan Türk toplumuyla bir aile gibi olduklarını vurgulayarak " Ulusal ya da uluslararası anlaşmazlıklara rağmen THY, Amerikan ruhunun bir parçasıdır ve uçmaya devam ettiği müddetçe biz de onu kucaklayacağız." dedi. 

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