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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.06.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

THY’nin ilk ’rüya uçağı’ yarın İstanbul’da! İsmi için anket başlattı

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THY’nin ilk ’rüya uçağı’ yarın İstanbul’da! İsmi için anket başlattı

Türk Hava Yolları’nın (THY) ’rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ı yarın İstanbul’a iniş yapacak. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul Havalimanı’na teker koymasıyla THY’nin ilk Dreamliner’ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağın ismi içinde sosyal medya hesabsından anket başlattı.

Türk Hava Yolları’nın teslim alacağı ilk B787-9 Dreamliner, ABD’de Boeing’in Everett tesislerinden yarın THY için yola çıkıyor. Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50sini oluşturan Boeing 787-9 tipi uçak, yarın saat 16:30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak. TC-LLA kuyruk tescili alan uçağın İstanbul’a getirilmesiyle THY filosunun ilk Dreamliner’ı olarak şirket tarihine geçecek.

Uçağın ismi için sosyal medyadan anket başlattı

THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlattı. THY, belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor. Ankette en çok oyu alan isim Türk Hava Yollarının yeni filosuna katacağı Boeing 787-9 Dreamlinera verilecek. THY, Boeing şirketinden 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Dreamlinar’ların 3’ü temmuz, kalan 2’si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

Koltuk tasarımı ile dikkat çekecek

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle Boeing 787-9 tipi uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çekecek olanı ise her koltuktan koridora çıkış olacak. THY’nin Boeing 787-9 tipi uçağının business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşuyor.Yeni kabin içi tasarımla ilk defa 1-2-1 konfigürasyonda tüm yolculara koridor erişimi imkanı sunulacak.Yeni tasarımda karartılabilen pencereler, daha geniş uçak penceresi, özel aydınlatma, özel Comfort Zone, basınçlı kabin(pressured cabin) özelliği ve tuvaletlerde yenilikler yapıldı. Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787’lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.

İlk tarifeli uçuşunu Antalya’ya yapacak

THY’nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. THY’nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 Temmuz da saat 08:35’de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı’ndan Antalya’ya uçacak.Uçuş programına göre THY’nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz’da İstanbul’dan Denpasa’ya (Bali), 8 Ağustos’ta İstanbul’dan Washington’a, 10 Eylül’de İstanbul’dan Bogota-Panama City’ye ve 11 Eylül’de de İstanbul’dan Atlanta’ya olacak.

 

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