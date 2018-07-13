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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
13.07.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

THY'nin ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

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THY'nin ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

Türk Hava Yolları (THY), Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağını bugün Airbus'tan teslim aldı.

HAVAYOLLARINDAN yapılan açıklamaya göre, A320 ailesine eklenen son versiyon uçak, gövdeye yapılan modifikasyonlar ile kabin konfigürasyonunda esneklik sunarak, yoğun koltuk dizilimli konfigürasyonda maksimum 244 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sağlıyor.     

Türk Hava Yolları'nın bu uçağı ise, 2013 yılında verilen 92 adetlik siparişin ilki olup, 20 business ve 162 ekonomi sınıfı olmak üzere 182 koltuk içeriyor. Söz konusu siparişlerden 52 adedi de, 16 business ve 174 ekonomi sınıfı olmak üzere 190 koltuklu olarak teslim alınacak.         

Filoya dahil edilen bu ilk A321neo, Türk Hava Yolları filosundaki ilk internet sistemi takılı dar gövde uçak olma özelliği ile de önem taşıyor.     

A321neo, bir önceki modeli A321 ile kıyaslandığında en belirgin değişiklik arka bölümde ve yolcu kapısında görülüyor. A321 konfigürasyonunda kanadın ön tarafında bulunan yolcu kapılarının kaldırıldığı A321neo’da, acil çıkış kapılarına gövde ortasında, kanat üstünde yer veriliyor.     

THYnin ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

Bugün opsiyon olarak sunulan Cabin Flex konfgürasyonlu A321neo'nun, 2020 yılına doğru tüm A321neo'lar için standart teşkil etmesi planlanıyor. Bugüne kadar aldığı 1900'ün üzerinde sipariş ile Airbus A321neo, ilk günden bu yana A321 CEO uçaklarına göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sunuyor. A321neo ayrıca, nitrojen oksit emisyonunun, otorite standartlarının yaklaşık yüzde 50'sine düşürülmesini, gürültü değerinin de yaklaşık yüzde 75 azaltılmasını sağladığı için çevre dostu konsepte sahip bir uçak tipi olarak da ön plana çıkıyor.     

"2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAMIZDA GENÇ BİR FİLONUN TESİSİ OLUŞTURUYOR"     

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, şunları kaydetti:     

"2023 hedeflerine ulaşmamızda en önemli bileşenlerden birini elbette ki yeterli ve genç bir filonun tesisi oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle, özellikle de son birkaç yılda verdiğimiz büyük ölçekli uçak siparişleri ile süreklilikle genişlettiğimiz uçuş ağımızı destekleyen, oldukça kapsamlı bir filo kapasitesini dünyanın dört bir yanındaki yolcularımızın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Ve bu bağlamda da, A320 ailesinin en yeni üyesi A321neo'yu dünyanın en genç filolarından biri olan filomuza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz."     

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise Türk Hava Yolları'nın en yeni üyesi A321 Neo ile ilgili Twitter'da yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları filosunun en yeni üyesi A321 Neo'ya merhaba diyelim. Filomuza yeni katılacak uçaklarımız bayrağımızı dünyanın dört bir yanına, markamızı daha ileriye taşıyacaklar." ifadelerini kullandı.   

THYnin ilk A321neo uçağı filodaki yerini aldı

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