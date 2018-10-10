THY'nin Eylül ayı yolcu sayısı yüzde 1.3 arttı
THY'nin THYAO.IS KAP'a bildirdiği Eylül ayı ve Ocak-Eylül trafik sonuçları şu şekilde:
Yolcu sayısı Eylül ayında yüzde 1.3 artışla 6.8 milyon oldu; artış iç hatlarda yüzde 2.1, dış hatlarda yüzde 0.6,
Yolcu doluluk oranı Eylül ayında 2 puan artışla yüzde 83.4,
Ücretli yolcu km Eylül ayında yüzde 1.2 artışla 13.3 milyar,
Yolcu sayısı Ocak-Eylül'de yüzde 11.6 artışla 57.6 milyon oldu; artış iç hatlarda yüzde 13.1, dış hatlarda yüzde 10.5,
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül'de yüzde 8.3 arttı.
Yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül'de 3.2 puan artışla yüzde 82,
Ücretli yolcu km Ocak-Eylül'de yüzde 10.3 artışla 113.4 milyar.
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