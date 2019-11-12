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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

THY'nin ekimde yolcu sayısı arttı

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THY'nin ekimde yolcu sayısı arttı

Türk Hava Yolları'nın (THY) ekim ayında taşıdığı yolcu sayısı yüzde 1,9 artarak 6,6 milyon oldu.

THY Basın Müşavirliği açıklamasında ekim ayı doluluk oranının yüzde 83,3, dış hat doluluk oranının yüzde 82,9, iç hat doluluk oranının yüzde 86,2 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Aynı dönemde kargo ve posta hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 8’lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 9,7’lik önemli bir artış gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin ekim ayına göre yüzde 8,8 artarak, yılbaşından bu yana gerçekleşen en yüksek artış rakamı oldu. Ekim ayında önemli bölgelerimizden Orta Doğu ve Uzak Doğu yolcu sayılarımız çift haneli büyüyerek sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 11,4 arttı."

10 aylık rakamlara da yer verilen açıklamada, "2019 yılının ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 81,6 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 4,3’lük bir artış yaşandı." denildi.

10 ayda kargo ve posta taşımasının da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,3 artarak 1,3 milyon tona ulaştığı kaydedildi. 

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