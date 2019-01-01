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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İSTANBUL (DHA)
01.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

THY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladı

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THY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladı

Türk Hava Yolları'nın Amerika kıtasına yaptığı 5 seferde seyahat eden yolcular yeni yılı iki kere kutladı.

Dünya genelinde milyonlarca yolcu uçuş sırasında yeni yılı karşıladı. Türk Hava Yolları'nın dün İstanbul'dan havalanan New York, Şikago, Washington, Miami ve Toronto'ya giden uçaklarında ise yolcular hem havada hem de yerde yeni yıla girdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 15:00 -16:00 arasında havalanan Amerika kıtasına giden 5 seferdeki yolcular, Türkiye 2019'a girdiğinde uçuşta bulundukları için önce havada kutlama yaptılar. Yolculardan bazıları uçaklardaki internet bağlantısı ile yakınlarının yeni yıl kutlamasına da eşlik etti. Uçuşlar ortalama 10 saat sürerken THY uçaklarının indiği kentlerde saat farkından dolayı yeni yıla girilmemişti. Bu kentler de THY uçakları indiğinde yerel saatler 17:00 ile 19:00'u gösteriyordu. Kıtalararası seyahat eden 5 seferdeki yolcular havada kutlamalarının yanı sıra saat farkından dolayı ABD ve Kanada'da yeni yılı yerde de karşıladı. Türkiye 2019'a girdiğinde Türk hava sahasında da yer alan uçaklardaki yolcular da yeni yılı havada kutladı. 

AMERİKA KITASINA GİDENLER İKİ KERE NASIL KUTLADILAR? 

Türk Hava Yolları'nın TK77 sefer sayılı İstanbul-Miami  uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi 350 yolcu kapasiteli uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:27'de havalandı.11 saat 29 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 18:56'da iniş yaptı. Yolcular Miami'de de yeni yıla girdi.

Türk Hava Yolları'nın TK7 sefer sayılı İstanbul-Washington  uçuşunu yapan Airbus 330-303 tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:50'de havalandı.10 saat 55 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 18:45'de iniş yaptı. Yolcular Washington'da da yeni yılı karşıladı.

Türk Hava Yolları'nın TK1 sefer sayılı İstanbul-New York  uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi  uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:03'de havalandı.9 saat 47 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 16:49'da New York John F.Kennedy Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular New York'ta da yeni yılı karşıladı.

Türk Hava Yolları'nın TK5 sefer sayılı İstanbul-Şikago uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi  uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:32'de havalandı.11 saat 41 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra ABD yerel saati ile 18:13'de iniş yaptı. Yolcular Şikago'da da yeni yılı karşıladı.

Türk Hava Yolları'nın TK17 sefer sayılı İstanbul-Toronto uçuşunu yapan Boeing 777-300ER tipi uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 15:52'de havalandı.10 saat 29 dakika süren uçuştaki yolcular Türkiye saatine göre yeni yıla havada girdikten sonra Kanada yerel saati ile 18:21'de iniş yaptı. Yolcular Toronto'da da yeni yılı karşıladı.

 

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